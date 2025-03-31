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Экономика

Управделами планирует довести в 2025 году прибыль «ЭлКат» до 1,5 миллиарда

Крупнейший интернет-провайдер «ЭлКат» полностью перешел государству, сообщил журналистам управляющий делами президента Каныбек Туманбаев 31 марта.

По его словам, в 2007 году 51 процент акций компании при содействии Максима Бакиева был передан частным компаниям.

При возврате компании государству, оказалось, что у компании есть долг перед Всемирным банком в размере 1 миллиарда 200 миллионов сомов.

Каныбек Туманбаев проинформировал, что прибыль компании за 2024 год составила 414 миллионов сомов, уставной капитал составляет 6 миллиардов сомов. В планах управделами в 2025 году довести прибыль до 1,5 миллиарда, а уставной капитал до 8 миллиардов сомов.

Отметим, «ЭлКат» поставляет интернет не только на территории Кыргызстана, но и в Узбекистан, Таджикистан и Афганистан.

Напомним, ранее глава информационной службы администрации президента Дайырбек Орунбеков сообщил, что информация Алексея Ширшова помогла вернуть государству «ЭлКат». До этого, в феврале, спецслужбы провели обыск в офисе компании «ЭлКат».
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/324444/
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