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Экономика

Торговая война. Трамп объявил о крупнейшей сделке с Европейским союзом

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в своем гольф-клубе в Шотландии, где он находится в частной поездке. Об этом сообщает Bloomberg.

Reuters
Фото Reuters

На пресс-конференции глава Белого дома сказал, что тариф на импорт в США из стран Евросоюза составит не менее 15 процентов. По его словам, государства ЕС будут закупать в Штатах военную технику, энергоносители на $750 миллиардов и инвестируют в американскую экономику «на $600 миллиардов больше, чем уже инвестируют». Также Европейский союз согласился открыть рынки стран для торговли с США по нулевым тарифам и закупить «огромное количество» военной техники.

Урсула фон дер Ляйен сказала, что сторонам удалось заключить выгодную сделку.

Соглашение достигнуто менее чем за неделю до крайнего срока вступления в силу повышенных пошлин в 50 процентов, которыми ранее Дональд Трамп пригрозил Евросоюзу.

Ранее Соединенные Штаты предупредили торговых партнеров о применении высоких пошлин с 1 августа 2025 года. Министр финансов страны Скотт Бессент заявил, что если прогресс в переговорах не будет достигнут, то с 1 августа к торговым партнерам Вашингтона будут применены пошлины, введенные 2 апреля.

Напомним, ранее Вашингтон поднял пошлины на весь импорт из Китая до 145 процентов. Пекин ввел симметричные меры в размере 125 процентов. После долгих переговоров в июне США и КНР подписали торговое соглашение.

2 апреля Белый дом ввел новую систему пошлин на импорт. Базовая ставка составит 10 процентов на все импортируемые товары, а для отдельных государств она окажется заметно выше: 34 процента для Китая, 46 процентов для Вьетнама и 20 процентов для ЕС.

9 апреля глава Соединенных Штатов приостановил действие новых пошлин в отношении 75 государств на 90 дней.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/337643/
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