Дональд Трамп вводит ответные пошлины для десятков стран по всему миру. Самые большие пошлины введены на товары из Китая, Вьетнама и Камбоджи.

Он объявил чрезвычайное положение в экономике и таким образом получает широкие полномочия по установлению пошлин.

В указе президента США сказано, что несопоставимые тарифные ставки и отсутствие взаимности в двусторонних торговых отношениях, о чем свидетельствует дефицит торгового баланса США, стали необычной и экстраординарной угрозой нацбезопасности.

Глава Белого дома заявил, что США подсчитают комбинированную ставку пошлин других стран на американские товары и введут свою в размере примерно половины этой суммы.

Судя по таблице, которую показал Дональд Трамп, для Европейского союза введена пошлина 20 процентов, для Тайваня 32 процента, для Японии 24 процента, для Южной Африки 30 процентов, для Швейцарии 31 процент. Британия, Египет, Турция, Колумбия, Перу, Аргентина, Чили и Сингапур будут платить минимальную базовую пошлину 10 процентов.

Также президент Соединенных Штатов предложил способ снизить пошлину до нуля — для этого нужно производить продукты и товары в Америке. По его словам, взаимные пошлины приведут к «золотому веку» для США, а «рабочие места и фабрики с шумом вернутся в нашу страну».

Также США с 3 апреля вводят 25 процентов пошлины на импорт легковых автомобилей, легких грузовиков и автозапчастей.

Дональд Трамп наложил 10 процентов пошлины даже на необитаемые острова Херд и Макдональд. Население островов составляет 0 человек. Но там расположены огромные популяции пингвинов.

Самые удаленные части суши в мире находятся в южной части Индийского океана и состоят из двух основных островов Херд и Макдональд. Они являются внешними территориями Австралии.

Новые импортные пошлины Трампа в отношении КНР дополняют прежние, итого ставка на китайский импорт достигла 54 процентов, позже уточнил глава Минфина США.