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Экономика

Торговая война. Вводятся 30-процентные пошлины на товары из Мексики и Евросоюза

Дональд Трамп объявил о введении 30-процентных пошлин на товары из Мексики и Евросоюза. Соответствующие письма, адресованные президенту Мексики и главе Еврокомиссии, он опубликовал в своей соцсети Truth Social.

Глава Белого дома заявил , что США с 1 августа вводят 30-процентные пошлины на товары из Мексики и Евросоюза.

На этой неделе он уже объявлял о введении пошлин для Японии, Южной Кореи, Канады и Бразилии, а также о 50-процентном тарифе на медь.

В ответ глава Еврокомиссии пригрозила Дональду Трампу «соразмерными контрмерами».

«30-процентный тариф на экспорт из ЕС нанесет ущерб предприятиям, потребителям и пациентам по обе стороны Атлантики. Мы продолжим работу над достижением соглашения к 1 августа. В то же время мы готовы защищать интересы ЕС, применяя соразмерные контрмеры», — написала она в соцсети Х.

Ранее США предупредили торговых партнеров о применении высоких пошлин с 1 августа 2025 года. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что если прогресс в переговорах не будет достигнут, то с 1 августа к торговым партнерам Вашингтона будут применены пошлины, введенные 2 апреля.

Напомним, ранее Вашингтон поднял пошлины на весь импорт из Китая до 145 процентов. Пекин ввел симметричные меры в размере 125 процентов. После долгих переговоров в июне США и Китай подписали торговое соглашение.

2 апреля Белый дом ввел новую систему пошлин на импорт. Базовая ставка составит 10 процентов на все импортируемые товары, а для отдельных государств она окажется заметно выше: 34 процента для Китая, 46 процентов для Вьетнама и 20 процентов для Евросоюза.

9 апреля глава Соединенных Штатов приостановил действие новых пошлин в отношении 75 стран на 90 дней.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/336061/
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