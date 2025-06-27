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Экономика

Торговая война. США и Китай подписали соглашение, заявил Дональд Трамп

Дональд Трамп заявил, что США и Китай подписали торговое соглашение. Министр торговли Соединенных Штатов Говард Лютник сообщил Bloomberg, что подписание состоялось два дня назад. Документ закрепляет договоренности, которые стороны достигли на переговорах.

Глава Белого дома предположил, что следующей страной, с которой США подпишут соглашение, может стать Индия. Он предупредил, что Вашингтон «не собирается заключать сделки со всеми».

«Некоторым мы просто отправим письмо, скажем: большое спасибо, вы заплатите [тарифы в размере] 20, 25, 45 процентов», — заявил Дональд Трамп.

Напомним, в начале июня президент Штатов и председатель КНР провели телефонные переговоры. Трамп отмечал, что разговор был посвящен торговле и «завершился очень позитивно для обеих стран».

После прихода к власти администрации Дональда Трампа Соединенные Штаты фактически вступили в торговую войну с КНР. Вашингтон поднял пошлины на весь импорт из этого государства до 145 процентов. Пекин ввел симметричные меры в размере 125 процентов.

В мае на встречах в Женеве сторонам удалось договориться о снижении американских пошлин на китайские товары со 145 до 30 процентов и, наоборот, китайских пошлин на продукцию из США — со 125 до 10 процентов на 90 дней.

Ранее Трамп высказал мнение, что с Си Цзиньпином «чрезвычайно сложно договориться».

Глава КНР пригласил Дональда Трампа посетить Китай. Стороны договорились как можно скорее провести новый раунд торгово-экономических переговоров. КНР также призвала Штаты осторожно подходить к тайваньскому вопросу во избежание конфликта.

Затем США и Китай провели в Лондоне второй раунд торговых переговоров. По итогам обсуждений Говард Лютник тогда заявил, что стороны договорились о «рамочном соглашении» для реализации торговой сделки, заключенной ранее в Женеве.

Министр торговли рассказал, что Белый дом планирует в ближайшее время заключить соглашения с десятью основными торговыми партнерами.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/334450/
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