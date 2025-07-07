10:54
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Экономика

Торговая война. США предупредили партнеров о введении высоких пошлин с 1 августа

США предупредили торговых партнеров о применении высоких пошлин с 1 августа 2025 года. Министр финансов США Скотт Бессент в эфире телеканала CNN заявил, что если прогресс в переговорах не будет достигнут, то с 1 августа к торговым партнерам Вашингтона будут применены пошлины, введенные 2 апреля.

По его словам, 8 июля, когда истечет 90-дневная отсрочка, президент США Дональд Трамп должен отправить письма 12 странам с уведомлениями о новых тарифах.

Глава Белого дома «собирается направить письма некоторым торговым партнерам, в которых будет сказано, что если вы не сдвинете ситуацию с мертвой точки, то 1 августа вы бумерангом вернетесь к тарифному уровню 2 апреля».

Напомним, ранее Вашингтон поднял пошлины на весь импорт из Китая до 145 процентов. Пекин ввел симметричные меры в размере 125 процентов. После долгих переговоров в июне США и Китай подписали торговое соглашение.

2 апреля Белый дом ввел новую систему пошлин на импорт. Базовая ставка составит 10 процентов на все импортируемые товары, а для отдельных государств она окажется заметно выше: 34 процента для Китая, 46 процентов для Вьетнама и 20 процентов для Евросоюза.

9 апреля глава Соединенных Штатов приостановил действие новых пошлин в отношении 75 стран на 90 дней.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/335349/
просмотров: 107
Версия для печати
Материалы по теме
Торговая война. В Пекине подтвердили заключение новой сделки с США
Торговая война. США и Китай подписали соглашение, заявил Дональд Трамп
Дональд Трамп поговорил с Си Цзиньпином по телефону
Торговая война. Введенные Трампом пошлины сохранят независимо от решения суда
Торговая война. Дональд Трамп удвоит пошлины на импорт стали — до 50 процентов
Торговая война. Суд в США разблокировал пошлины, введенные Дональдом Трампом
Суд в США заблокировал введенные Трампом пошлины — превышение полномочий
Торговые войны. Трамп угрожает ввести пошлины в 50 процентов на импорт из ЕС
Mercedes перенесет производство самого продаваемого внедорожника GLC в США
Конец торговой войны. Китай снял запрет на поставки самолетов Boeing
Популярные новости
Кыргызстан стал крупнейшим поставщиком мороженого в&nbsp;Казахстан Кыргызстан стал крупнейшим поставщиком мороженого в Казахстан
Проведен осмотр строительства железной дороги Китай&nbsp;&mdash; Кыргызстан&nbsp;&mdash; Узбекистан Проведен осмотр строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;5&nbsp;июля. Как изменились цены за&nbsp;неделю Продуктовая корзина Бишкека на 5 июля. Как изменились цены за неделю
Кыргызстан стал одной из&nbsp;самых быстрорастущих стран мира&nbsp;&mdash; эксперт Кыргызстан стал одной из самых быстрорастущих стран мира — эксперт
Бизнес
Лети сейчас&nbsp;&mdash; плати потом: рассрочка на&nbsp;билеты через MTravel Лети сейчас — плати потом: рассрочка на билеты через MTravel
KFC собрал более 1,2 миллиона сомов на&nbsp;помощь детям с&nbsp;онкологией KFC собрал более 1,2 миллиона сомов на помощь детям с онкологией
Айдар Имашев: путь молодого кыргызстанца в&nbsp;сферу&nbsp;IT и&nbsp;научных исследований Айдар Имашев: путь молодого кыргызстанца в сферу IT и научных исследований
Лето, Иссык-Куль&nbsp;&mdash; интернет и&nbsp;сувениры в&nbsp;подарок от&nbsp;О! Лето, Иссык-Куль — интернет и сувениры в подарок от О!
7 июля, понедельник
10:49
Торговая война. США предупредили партнеров о введении высоких пошлин с 1 августа Торговая война. США предупредили партнеров о введении в...
10:48
Об амнистии слышали, но не применяем: граждане жалуются на путаницу в налоговой
10:37
Обязательную регистрацию рекламодателей предлагают ввести в Кыргызстане
10:33
Прием в школу. Около 2,5 тысячи льготников зарегистрировали по Кыргызстану
10:32
Минстрой подвел итоги первого этапа реформ в строительной отрасли