Торговая война. США предупредили партнеров о введении высоких пошлин с 1 августа

США предупредили торговых партнеров о применении высоких пошлин с 1 августа 2025 года. Министр финансов США Скотт Бессент в эфире телеканала CNN заявил, что если прогресс в переговорах не будет достигнут, то с 1 августа к торговым партнерам Вашингтона будут применены пошлины, введенные 2 апреля.

По его словам, 8 июля, когда истечет 90-дневная отсрочка, президент США Дональд Трамп должен отправить письма 12 странам с уведомлениями о новых тарифах.

Глава Белого дома «собирается направить письма некоторым торговым партнерам, в которых будет сказано, что если вы не сдвинете ситуацию с мертвой точки, то 1 августа вы бумерангом вернетесь к тарифному уровню 2 апреля».

Напомним, ранее Вашингтон поднял пошлины на весь импорт из Китая до 145 процентов. Пекин ввел симметричные меры в размере 125 процентов. После долгих переговоров в июне США и Китай подписали торговое соглашение.

2 апреля Белый дом ввел новую систему пошлин на импорт. Базовая ставка составит 10 процентов на все импортируемые товары, а для отдельных государств она окажется заметно выше: 34 процента для Китая, 46 процентов для Вьетнама и 20 процентов для Евросоюза.

9 апреля глава Соединенных Штатов приостановил действие новых пошлин в отношении 75 стран на 90 дней.