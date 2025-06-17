14:40
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Экономика

Подстанцию 35/10 киловольт для проекта «Три вершины» построят в Жыргалане

Подстанцию 35/10 киловольт для проекта «Три вершины» построят в долине Жыргалан. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана».

НЭСК
Фото НЭСК

Уточняется, что завершена укладка фундамента под электрооборудование, установлено комплектное распределительное устройство КРУН-10 киловольт. В ближайшее время планируется монтаж силового трансформатора мощностью 2 тысячи 500 киловольт-ампер.

Здесь также заменят воздушную линию 35 киловольт протяженностью 6 километров кабельной для повышения надежности и безопасности электроснабжения, установят дополнительный трансформатор и построят воздушную линию.

Напомним, год назад экс-председатель кабинета министров Акылбек Жапаров подписал постановление о создании государственного предприятия «Кыргыз Куршевель» при управлении делами президента для реализации проекта «Три вершины». Предприятию передали 16,5 тысячи гектаров земли.

Проект предусматривал строительство горнолыжных трасс общей протяженностью около 200 километров на горных пиках в Жыргалане, Ак-Булаке и Боз-Учуке Иссык-Кульской области.

Предприятие назвали «Кыргыз Куршевель», потому что изначально за реализацию проекта «Три вершины» планировала взяться французская компания Société des Trois Vallées (S3V), один из первых операторов всемирно известного курорта Куршевель. Тогда сообщалось, что объем инвестиций в проект составит 165 миллионов евро.

Но в декабре 2024 года министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев сообщил, что горнолыжный проект «Три вершины» будет реализован на бюджетные деньги.

В апреле 2025-го стало известно, что канатную дорогу на горнолыжной базе построит компания из Австрии Doppelmayr Seilbahnen GmbH.

Первых гостей «Три вершины» планирует принять уже в конце этого года.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/332987/
просмотров: 517
Версия для печати
Материалы по теме
Канатную дорогу на горнолыжной базе «Три вершины» построит компания из Австрии
Кыргызстанский проект «Три вершины» презентовали австрийским компаниям
Садыр Жапаров отправил Нурдана Орунтаева во французский «Куршевель»
Горнолыжный кластер «Три вершины» примет первых гостей в конце 2025 года
Привлечь $20 миллиардов в горнолыжный туризм намерен Кыргызстан
Популярные новости
Налоги прощают, проверки отменяют: ГНС вводит льготы и&nbsp;предупреждает уклонистов Налоги прощают, проверки отменяют: ГНС вводит льготы и предупреждает уклонистов
Российский рубль и&nbsp;тенге заметно подешевели к&nbsp;сому. Курс валют на&nbsp;13&nbsp;июня Российский рубль и тенге заметно подешевели к сому. Курс валют на 13 июня
Цена на&nbsp;нефть после ударов Израиля по&nbsp;Ирану подскочила на&nbsp;7&nbsp;процентов Цена на нефть после ударов Израиля по Ирану подскочила на 7 процентов
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;14&nbsp;июня. Что подорожало за&nbsp;неделю Продуктовая корзина Бишкека на 14 июня. Что подорожало за неделю
Бизнес
Плати картой O!Bank&nbsp;&mdash; пользуйся связью и&nbsp;интернетом&nbsp;О! бесплатно Плати картой O!Bank — пользуйся связью и интернетом О! бесплатно
Acıbadem: возвращение полноценной жизни благодаря трансплантации почки Acıbadem: возвращение полноценной жизни благодаря трансплантации почки
Впервые в&nbsp;Кыргызстане предприниматели могут открыть кассу онлайн Впервые в Кыргызстане предприниматели могут открыть кассу онлайн
MEGA взяла серебро в&nbsp;Dota 2&nbsp;и&nbsp;CS2&nbsp;на первом кибертурнире Gov.Games MEGA взяла серебро в Dota 2 и CS2 на первом кибертурнире Gov.Games
17 июня, вторник
14:36
Плати картой O!Bank — пользуйся связью и интернетом О! бесплатно Плати картой O!Bank — пользуйся связью и интернетом О!...
14:22
Самоучек много. Санитарный врач о росте пищевых отравлений
14:21
Под угрозой остаться без жилья оказалось 400 семей из села Кок-Жар
14:12
Есть уголовное дело. Депутат о кандидате в состав Совета по делам правосудия
14:00
Кризисные центры в Кыргызстане. Помощь пострадавшим и собственные проблемы