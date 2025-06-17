Подстанцию 35/10 киловольт для проекта «Три вершины» построят в Жыргалане

Подстанцию 35/10 киловольт для проекта «Три вершины» построят в долине Жыргалан. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана».

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Уточняется, что завершена укладка фундамента под электрооборудование, установлено комплектное распределительное устройство КРУН-10 киловольт. В ближайшее время планируется монтаж силового трансформатора мощностью 2 тысячи 500 киловольт-ампер.

Здесь также заменят воздушную линию 35 киловольт протяженностью 6 километров кабельной для повышения надежности и безопасности электроснабжения, установят дополнительный трансформатор и построят воздушную линию.

Напомним, год назад экс-председатель кабинета министров Акылбек Жапаров подписал постановление о создании государственного предприятия «Кыргыз Куршевель» при управлении делами президента для реализации проекта «Три вершины». Предприятию передали 16,5 тысячи гектаров земли.

Проект предусматривал строительство горнолыжных трасс общей протяженностью около 200 километров на горных пиках в Жыргалане, Ак-Булаке и Боз-Учуке Иссык-Кульской области.

Предприятие назвали «Кыргыз Куршевель», потому что изначально за реализацию проекта «Три вершины» планировала взяться французская компания Société des Trois Vallées (S3V), один из первых операторов всемирно известного курорта Куршевель. Тогда сообщалось, что объем инвестиций в проект составит 165 миллионов евро.

Но в декабре 2024 года министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев сообщил, что горнолыжный проект «Три вершины» будет реализован на бюджетные деньги.

В апреле 2025-го стало известно, что канатную дорогу на горнолыжной базе построит компания из Австрии Doppelmayr Seilbahnen GmbH.

Первых гостей «Три вершины» планирует принять уже в конце этого года.