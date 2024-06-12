Создано госпредприятие «Кыргыз Куршевель» при управделами президента

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров подписал постановление о создании государственного предприятия «Кыргыз Куршевель» при управлении делами президента. Документ опубликован на сайте кабмина.

Постановление подписано в целях создания условий для реализации инфраструктурных проектов в сфере туризма с кластерным подходом, совершенствования структуры управления и эффективного использования финансовых средств.

Управлению делами главы государства поручено в установленном порядке:

разработать и утвердить устав ГП «Кыргыз Куршевель»;

провести государственную регистрацию госпредприятия в органах юстиции;

принять организационные и иные меры, вытекающие из настоящего постановления.

Документ вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.

Напомним, ранее президенту презентовали новый горнолыжный проект «Три вершины». Во время рабочей встречи генеральный директор французской компании S3V (Société de Trois Vallees) Паскаль де Тьерсан рассказал, что кластер «Три вершины» может стать самым крупным горнолыжным курортом в Центральной Азии. Проект охватывает три горные вершины в Иссык-Кульской области: Жыргалан, Ак-Булак и Боз-Учук. Согласно плану, в этих местах будут построены горнолыжные трассы общей протяженностью около 200 километров.

Ожидается, что после реализации проекта будут созданы 4,8 тысячи рабочих мест. Объем налоговых отчислений составит 146 миллионов евро. Курорты будут функционировать десять месяцев в году, их смогут посетить до 850 тысяч туристов.