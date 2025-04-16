Канатную дорогу на горнолыжной базе «Три вершины» построит компания из Австрии. Соответствующее распоряжение подписал глава кабинета министров Адылбек Касымалиев.

Фото из архива

В документе отмечается, что компания Doppelmayr Seilbahnen GmbH определена поставщиком по доставке, проектированию и строительству канатной инфраструктуры в Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области по проекту государственного значения «Горнолыжный кластер «Три вершины», Жыргалан.

Doppelmayr Seilbahnen GmbH Außenstelle Stetten — филиал австрийского холдинга Doppelmayr. Он занимается строительством канатных дорог, имеет производственные площадки, а также филиалы по сбыту и сервисному обслуживанию в 50 странах мира. Компания реализовала более 15 тысяч 400 систем канатных дорог для 96 стран.

Государственное предприятие «Кыргыз Куршевель» при управлении делами президента КР определено заказчиком оборудования, работ и услуг.

Согласно данным Министерства юстиции, учредителем ГП выступает кабмин, руководителем — Жаркынбек Максутов.

Распоряжение вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 18 месяцев.

Напомним, в начале марта кыргызстанский проект «Три вершины» презентовали австрийским компаниям.

Отметим, что история компании холдинга Doppelmayr начинается в XIX веке. В 1893 году Конрад Доппельмайр, который до этого работал в арендуемой кузнице в Харде, купил механизированную кузницу в Вольфурте (Австрия) у своего мастера-наставника Йозефа Антона Дюра (Josef Anton Dür). В то время основным занятием были изготовление инструментов и ремонт машин. Изготавливались корморезки, топоры, колуны и багры, чинился инструментарий сельскохозяйственных предприятий и текстильных фабрик. В 1900 году Конрад Доппельмайр начал производство соковыжималок, прессов для соков и вина. Большая их часть экспортировалась виноделам в Южный Тироль. Только несколькими годами позже Доппельмайр начал заниматься подъемниками.