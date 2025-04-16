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Экономика

Канатную дорогу на горнолыжной базе «Три вершины» построит компания из Австрии

Канатную дорогу на горнолыжной базе «Три вершины» построит компания из Австрии. Соответствующее распоряжение подписал глава кабинета министров Адылбек Касымалиев.

из архива
Фото из архива

В документе отмечается, что компания Doppelmayr Seilbahnen GmbH определена поставщиком по доставке, проектированию и строительству канатной инфраструктуры в Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области по проекту государственного значения «Горнолыжный кластер «Три вершины», Жыргалан.

Doppelmayr Seilbahnen GmbH Außenstelle Stetten — филиал австрийского холдинга Doppelmayr. Он занимается строительством канатных дорог, имеет производственные площадки, а также филиалы по сбыту и сервисному обслуживанию в 50 странах мира. Компания реализовала более 15 тысяч 400 систем канатных дорог для 96 стран.

Государственное предприятие «Кыргыз Куршевель» при управлении делами президента КР определено заказчиком оборудования, работ и услуг.

Согласно данным Министерства юстиции, учредителем ГП выступает кабмин, руководителем — Жаркынбек Максутов.

Распоряжение вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 18 месяцев.

Напомним, в начале марта кыргызстанский проект «Три вершины» презентовали австрийским компаниям.

Отметим, что история компании холдинга Doppelmayr начинается в XIX веке. В 1893 году Конрад Доппельмайр, который до этого работал в арендуемой кузнице в Харде, купил механизированную кузницу в Вольфурте (Австрия) у своего мастера-наставника Йозефа Антона Дюра (Josef Anton Dür). В то время основным занятием были изготовление инструментов и ремонт машин. Изготавливались корморезки, топоры, колуны и багры, чинился инструментарий сельскохозяйственных предприятий и текстильных фабрик. В 1900 году Конрад Доппельмайр начал производство соковыжималок, прессов для соков и вина. Большая их часть экспортировалась виноделам в Южный Тироль. Только несколькими годами позже Доппельмайр начал заниматься подъемниками.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/326229/
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