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Власть

«Кыргыз Куршевель» построят на бюджетные деньги

На заседании парламентской фракции «Ата-Журт» министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев проинформировал, что горнолыжный проект «Три вершины» будет реализован на бюджетные деньги.

Напомним, в июне председатель кабмина Акылбек Жапаров подписал постановление о создании государственного предприятия «Кыргыз Куршевель» при управлении делами президента. Оно принято в целях создания условий для реализации инфраструктурных проектов в сфере туризма с кластерным подходом, совершенствования структуры управления и эффективного использования финансовых средств.

Проект предусматривает на горных пиках в Жыргалане, Ак-Булаке и Боз-Учуке Иссык-Кульской области строительство горнолыжных трасс общей протяженностью около 200 километров. Для реализации проекта при управделами главы государства создано госпредприятие «Кыргыз Куршевель». Ему передано 16,5 тысячи гектаров земли. Сообщалось, что три пика соединят между собой 20 километрами новых дорог.

Госпредприятие название «Кыргыз Куршевель» получило потому, как изначально предполагалось, что реализацией проекта займется французская компания Société des Trois Vallées (S3V), один из первых операторов всемирно известного курорта Куршевель. Тогда сообщалось, что объем инвестиций в проект составит 165 миллионов евро.

По словам министра экономики, реализация проекта уже начата. Деньги в бюджете предусмотрены. Первый этап проекта завершится в течение трех лет.
Ссылка: https://24.kg/vlast/314123/
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