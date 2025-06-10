Кабмин намерен упростить процесс легализации авто с иностранными номерами

Кабмин намерен упростить и оптимизировать процесс легализации транспортных средств, ввезенных в Кыргызстан и не прошедших государственную регистрацию. Проект соответствующего постановления вынесен на общественное обсуждение.

Чиновники предлагают отказаться от указания сведений о некоторых ограничениях в свидетельстве о регистрации в разделе «Особые отметки».

Информация о машинах, легализованных в соответствии с действующим временным порядком и не подлежащих дальнейшему отчуждению, вывозу за пределы Кыргызской Республики, а также передаче права управления другим лицам, будет вноситься только в электронную базу данных.

«Регистрация транспортных средств, установок и оборудования, временно ввезенных юридическими и физическими лицами на территорию КР на срок более шести месяцев под обязательство об обратном вывозе, производится после их таможенного оформления, за исключением стран Евразийского экономического союза, с выдачей регистрационных документов и государственных регистрационных знаков на срок их пребывания на территории Кыргызской Республики, указанный в таможенных документах, если иное не предусмотрено законодательством», — говорится в проекте.

В этих случаях регистрационные документы и государственные регистрационные знаки автомобилей иностранных государств сдаются в регистрационное подразделение и выдаются при снятии с учета для обратного вывоза.

Временный учет транспортных средств, установок и оборудования, ввезенных на территорию КР юридическими и физическими лицами из стран, не являющихся участницами ЕАЭС, на срок более шести месяцев под обязательство об обратном вывозе, осуществляется после их таможенного оформления. При этом выдаются регистрационные документы и государственные регистрационные номерные знаки на срок временного пребывания, указанный в таможенных документах.

Напомним, по состоянию на 19 мая в Кыргызстане официально зарегистрировано 3 тысячи 686 машин с иностранными госномерами.

Легализация автомобилей с иностранными госномерами началась 1 апреля и завершится в середине сентября 2025 года. Владельцы машин с армянскими и абхазскими номерами за это время должны будут обратиться в региональные отделения Госагентства по регистрации транспортных средств и водительского состава для легализации своих авто.

В первую очередь легализуются машины с документами. Сообщается, что на втором этапе будут зарегистрированы авто, не имеющие документов, но техническое состояние которых соответствует требованиям.

Ранее глава ГКНБ Камчыбек Ташиев встретился с владельцами автомобилей с иностранными (абхазскими и армянскими) госномерами. Они заявили, что сумма 100 тысяч сомов высока, и попросили снизить ее. Позже кабинет министров внес изменения в свое постановление.