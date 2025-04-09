Стоимость легализации авто с иностранными номерами могут снизить вдвое

Глава Госкомитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев встретился с владельцами авто с иностранными (абхазскими и армянскими) госномерами. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Встреча состоялась сегодня с участием руководителей и сотрудников соответствующих учреждений.

«Ранее в социальных сетях некоторые владельцы автомобилей с абхазскими и армянскими номерами обратились к руководству страны по поводу процесса легализации машин. Камчыбек Ташиев по поручению президента встретился с обратившимися гражданами и выслушал их просьбы», — говорится в сообщении.

На встрече владельцы авто, ввезенных из Абхазии и Армении, заявили, что сумма 100 тысяч сомов высока, и попросили снизить ее. Также затронуты вопросы присвоения номерных знаков автомобилям в зависимости от региона регистрации.

В свою очередь Камчыбек Ташиев заявил, что в ближайшее время снизят стоимость легализации машин с объемом двигателя до 2.0 куба со 100 тысяч до 50 тысяч сомов. За содержание на штрафстоянке автовладельцы теперь будут платить не 100 сомов в день, а 50 сомов. Стоимость соответствующего лабораторного обследования снизят с 2,8 тысячи до 1 тысячи сомов. Выдаваемую Пограничной службой справку аннулируют.

Кроме того, председатель ГКНБ поручил руководителям соответствующих ведомств оперативно решить вышеуказанные вопросы и ответственно рассмотреть процесс легализации автомобилей.

В госкомитете напомнили, что продажа авто с легализацией не допускается. Запрещается управление транспортным средством до полного завершения работ по легализации. Однако машину можно использовать во время процесса легализации.

Напомним, что легализация автомобилей с иностранными госномерами началась 1 апреля и завершится в середине сентября 2025 года. Владельцы машин с армянскими и абхазскими номерами за это время должны были обратиться в региональные отделения агентства для легализации своих авто.

В первую очередь легализуются автомобили с документами. Сообщается, что на втором этапе будут зарегистрированы машины, не имеющие документов, но техническое состояние которых соответствует требованиям. Стоимость легализации установлена в 100 тысяч сомов.