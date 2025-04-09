16:15
USD 87.06
EUR 95.22
RUB 1.01
Общество

Стоимость легализации авто с иностранными номерами могут снизить вдвое

Глава Госкомитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев встретился с владельцами авто с иностранными (абхазскими и армянскими) госномерами. Об этом сообщает пресс-центр ведомства. 

Встреча состоялась сегодня с участием руководителей и сотрудников соответствующих учреждений.

«Ранее в социальных сетях некоторые владельцы автомобилей с абхазскими и армянскими номерами обратились к руководству страны по поводу процесса легализации машин. Камчыбек Ташиев по поручению президента встретился с обратившимися гражданами и выслушал их просьбы», — говорится в сообщении.

На встрече владельцы авто, ввезенных из Абхазии и Армении, заявили, что сумма 100 тысяч сомов высока, и попросили снизить ее. Также затронуты вопросы присвоения номерных знаков автомобилям в зависимости от региона регистрации.

В свою очередь Камчыбек Ташиев заявил, что в ближайшее время снизят стоимость легализации машин с объемом двигателя до 2.0 куба со 100 тысяч до 50 тысяч сомов. За содержание на штрафстоянке автовладельцы теперь будут платить не 100 сомов в день, а 50 сомов. Стоимость соответствующего лабораторного обследования снизят с 2,8 тысячи до 1 тысячи сомов. Выдаваемую Пограничной службой справку аннулируют.

Кроме того, председатель ГКНБ поручил руководителям соответствующих ведомств оперативно решить вышеуказанные вопросы и ответственно рассмотреть процесс легализации автомобилей.

В госкомитете напомнили, что продажа авто с легализацией не допускается. Запрещается управление транспортным средством до полного завершения работ по легализации. Однако машину можно использовать во время процесса легализации.

Напомним, что легализация автомобилей с иностранными госномерами началась 1 апреля и завершится в середине сентября 2025 года. Владельцы машин с армянскими и абхазскими номерами за это время должны были обратиться в региональные отделения агентства для легализации своих авто.

В первую очередь легализуются автомобили с документами. Сообщается, что на втором этапе будут зарегистрированы машины, не имеющие документов, но техническое состояние которых соответствует требованиям. Стоимость легализации установлена в 100 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325431/
просмотров: 166
Версия для печати
Материалы по теме
В Токмаке за сутки угнали два авто. Задержан ранее судимый 23-летний парень
Легализация. Регистрацию угнанных и находящихся в розыске авто исключают
Легализация автомобилей с иностранными госномерами: штрафы не предусмотрены
Легализация авто. Где получить сертификат о безопасности, пояснили в ГАРТС
Точное количество машин с иностранными госномерами в КР неизвестно
Большая ветка упала на авто в Бишкеке и чуть не задела прохожего
Депутатам Жогорку Кенеша служебные электромобили предоставят уже в мае
Легализация авто с иностранными номерами. Госбанки готовы предоставить кредит
Утвержден временный порядок легализации авто, ввезенных до конца 2024 года
Камчыбек Ташиев предложил называть грецкий орех кыргызским
Популярные новости
Курсы кыргызского языка. Адреса, телефоны, цены Курсы кыргызского языка. Адреса, телефоны, цены
В&nbsp;Кыргызстане намерены ввести лимит на&nbsp;количество мечетей и&nbsp;храмов В Кыргызстане намерены ввести лимит на количество мечетей и храмов
В&nbsp;КР&nbsp;хотят высадить 7&nbsp;миллиардов деревьев, чтобы остановить таяние ледников В КР хотят высадить 7 миллиардов деревьев, чтобы остановить таяние ледников
Начальная школа на&nbsp;госязыке. Трехъязычную систему образования предлагают в&nbsp;КР Начальная школа на госязыке. Трехъязычную систему образования предлагают в КР
Бизнес
Компания LG&nbsp;открыла HVAC-академию в&nbsp;Бишкеке Компания LG открыла HVAC-академию в Бишкеке
Связь, которая пускает корни&nbsp;&mdash; команда&nbsp;О! высадила еще один зеленый парк Связь, которая пускает корни — команда О! высадила еще один зеленый парк
Максимум выгоды для бизнеса&nbsp;&mdash; SmartPOS-терминал 3&nbsp;в 1&nbsp;от&nbsp;MegaPay Максимум выгоды для бизнеса — SmartPOS-терминал 3 в 1 от MegaPay
MBANK Travel Day: как это было и&nbsp;почему это важно для туристического бизнеса MBANK Travel Day: как это было и почему это важно для туристического бизнеса
9 апреля, среда
16:09
Правозащитники заявили о насилии над детьми в интернате «Боорукердик» Правозащитники заявили о насилии над детьми в интернате...
16:03
Стоимость легализации авто с иностранными номерами могут снизить вдвое
16:00
Азиз Жамбакиев: Композиция — это фундамент любого произведения
15:56
Новый закон о СМИ не поможет журналистам — Дастан Бекешев
15:44
ГНС выявила более 12 тонн немаркированного дизтоплива в Баткенской области