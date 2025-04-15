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Экономика

Легализация авто с иностранными номерами: важные изменения утвердил кабмин

Кабинет министров Кыргызстана внес изменения в свое постановление № 168 от 31 марта 2025 года, касающееся временного порядка легализации отдельных категорий автотранспортных средств, ввезенных в страну до 31 декабря 2024 года и не прошедших регистрацию.

Что меняется и важно знать автолюбителям

  • Сбор за легализацию автомашины с объемом двигателя до 2 тысяч кубических сантиметров составит 500 расчетных показателей (50 тысяч сомов), свыше 2 тысяч — 1 тысячу расчетных показателей (100 тысяч сомов).
  • Заключение о безопасности транспортного средства теперь выдает только аккредитованный орган контроля, проводящий техосмотр.
  • При оформлении заявления о легализации, в случае отсутствия данных о пересечении границы в информационной системе, датой ввоза будет считаться 30 декабря 2024 года.

Если автомобиль был ввезен в Кыргызстан до конца 2024-го, но не имеет правоустанавливающих документов и иностранных номерных знаков, его можно будет легализовать. Для этого необходимо пройти техническую экспертизу в аккредитованной организации.

Рекомендуемая стоимость оценки авто установлена в размере 950 сомов.

Форма заключения о безопасности и перечень необходимых документов будут утверждены уполномоченным органом по техническому регулированию.

Постановление вступает в силу с сегодняшнего дня.

Напомним, легализация автомобилей с иностранными госномерами началась 1 апреля и завершится в середине сентября 2025 года. Владельцы машин с армянскими и абхазскими номерами за это время должны будут обратиться в региональные отделения агентства для легализации своих авто.

В первую очередь легализуются автомобили с документами. Сообщается, что на втором этапе будут зарегистрированы машины, не имеющие документов, но техническое состояние которых соответствует требованиям.

Ранее глава ГКНБ Камчыбек Ташиев встретился с владельцами авто с иностранными (абхазскими и армянскими) госномерами. Они заявили, что сумма 100 тысяч сомов высока, и попросили снизить ее.

Камчыбек Ташиев пообещал, что в ближайшее время снизят стоимость легализации машин с объемом двигателя до 2.0 куба со 100 тысяч до 50 тысяч сомов. За содержание на штрафстоянке автовладельцы теперь будут платить не 100 сомов в день, а 50 сомов. Стоимость соответствующего лабораторного обследования снизят с 2,8 тысячи до 1 тысячи сомов. Выдаваемую Пограничной службой справку аннулируют.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/326018/
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