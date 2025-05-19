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Общество

Стало известно, сколько авто с иностранными госномерами зарегистрировано в КР

В Государственном агентстве по регистрации транспортных средств и водительского состава («Унаа») рассказали, сколько авто с иностранными госномерами зарегистрировано в Кыргызстане.

По данным пресс-службы госагентства, на утро 19 мая в Кыргызстане официально зарегистрировано 3 тысячи 686 автомобилей с иностранными госномерами. Из общего количества в регионах:

  • 937 авто в Бишкеке;
  • 174 авто в городе Оше;
  • 584 авто в Ошской области;
  • 206 авто в Баткенской области;
  • 386 авто в Джалал-Абадской области;
  • 80 авто в Нарынской области;
  • 220 авто в Таласской области;
  • 939 авто в Чуйской области;
  • 124 авто в Иссык-Кульской области.

Из них:

  • 2 тысячи 141 авто с объемом двигателя до 2 тысяч кубических сантиметров;
  • 1 тысяча 545 авто с объемом двигателя свыше 2 тысяч кубических сантиметров.

Также в госагентстве отметили, что из 3 тысяч 686 авто 499 машин с иностранными госномерами находятся на штрафстоянках страны.

Напомним, легализация автомобилей с иностранными госномерами началась 1 апреля и завершится в середине сентября 2025 года. Владельцы машин с армянскими и абхазскими номерами за это время должны будут обратиться в региональные отделения агентства для легализации своих авто.

В первую очередь легализуются автомобили с документами. Сообщается, что на втором этапе будут зарегистрированы машины, не имеющие документов, но техническое состояние которых соответствует требованиям.

Ранее глава ГКНБ Камчыбек Ташиев встретился с владельцами авто с иностранными (абхазскими и армянскими) госномерами. Они заявили, что сумма 100 тысяч сомов высока, и попросили снизить ее. Позже кабинет министров внес изменения в свое постановление.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329608/
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