Стало известно, сколько авто с иностранными госномерами зарегистрировано в КР

В Государственном агентстве по регистрации транспортных средств и водительского состава («Унаа») рассказали, сколько авто с иностранными госномерами зарегистрировано в Кыргызстане.

По данным пресс-службы госагентства, на утро 19 мая в Кыргызстане официально зарегистрировано 3 тысячи 686 автомобилей с иностранными госномерами. Из общего количества в регионах:

937 авто в Бишкеке;

174 авто в городе Оше;

584 авто в Ошской области;

206 авто в Баткенской области;

386 авто в Джалал-Абадской области;

80 авто в Нарынской области;

220 авто в Таласской области;

939 авто в Чуйской области;

124 авто в Иссык-Кульской области.

Из них:

2 тысячи 141 авто с объемом двигателя до 2 тысяч кубических сантиметров;

1 тысяча 545 авто с объемом двигателя свыше 2 тысяч кубических сантиметров.

Также в госагентстве отметили, что из 3 тысяч 686 авто 499 машин с иностранными госномерами находятся на штрафстоянках страны.

Напомним, легализация автомобилей с иностранными госномерами началась 1 апреля и завершится в середине сентября 2025 года. Владельцы машин с армянскими и абхазскими номерами за это время должны будут обратиться в региональные отделения агентства для легализации своих авто.

В первую очередь легализуются автомобили с документами. Сообщается, что на втором этапе будут зарегистрированы машины, не имеющие документов, но техническое состояние которых соответствует требованиям.

Ранее глава ГКНБ Камчыбек Ташиев встретился с владельцами авто с иностранными (абхазскими и армянскими) госномерами. Они заявили, что сумма 100 тысяч сомов высока, и попросили снизить ее. Позже кабинет министров внес изменения в свое постановление.