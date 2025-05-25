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Экономика

Новые сорта арбуза будут выращивать в Кара-Суйском районе

Новые сорта арбуза будут выращивать в Кара-Суйском районе. Об этом сообщили в Минсельхозе.

Уточняется, что директор департамента по экспертизе сельскохозяйственных культур и садоводства Бакыт Мамбетов посетил сортоиспытательный участок «Отуз-Адыр» и ознакомился с ходом испытаний новых сортов арбуза, томатов, а также других овощных и зерновых культур.

Аграрии рассчитывают на адаптацию сортов к климатическим условиям региона, их устойчивости к болезням, засухе и способности формировать стабильные урожаи.

Ранее из Турции завезли высокомаржинальные сельхозкультуры, которые заложены на сортоиспытание.

Бакыт Мамбетов подчеркнул значимость внедрения современных, высокоурожайных сортов и отметил их потенциал для повышения рентабельности аграрного сектора и расширения экспортных возможностей.

Ранее Минсельхоз сообщал о начале испытаний новых сортов люцерны, устойчивых к засухе.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/330301/
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