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Общество

Испытания новых сортов люцерны, устойчивых к засухе, начались в Кыргызстане

Испытания новых сортов люцерны, устойчивых к засухе, начались в КР. Они проходят на базе семеноводческого хозяйства «Нур-Чолпон» в Жайылском районе Чуйской области, сообщили в Минсельхозе.

По данным ведомства, в проекте участвуют ученые из Кыргызстана, Казахстана и Австралии. Цель — отобрать наиболее продуктивные и приспособленные к местным условиям сорта, особенно в условиях дефицита влаги.

Изучаются сорта, способные выдерживать засушливые периоды. Это важно на фоне климатических изменений и необходимости укрепления кормовой базы для животноводства и позволит фермерам получать стабильные урожаи качественного корма.

Люцерна — это многолетнее кормовое растение из семейства бобовых, широко используемое в животноводстве. Она богата белком, витаминами и минералами, поэтому ее включают в рацион крупного рогатого скота, овец и коз.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328274/
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