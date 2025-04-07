Доллар и рубль подорожали. Курсы валюты на 7 апреля

Официальные курсы доллара и российского рубля за сутки повысились, тогда как евро и казахского тенге — незначительно снизились.
Доллар США
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Официальный курс Национального банка — 86,7688 сома (рост на 0,07 процента).
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Средний курс в обменных пунктах Бишкека за последние два часа: покупка — 86,59 сома, продажа — 87,06 сома.
Евро
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Официальный курс Нацбанка — 95,3806 сома (снижение на 0,08 процента).
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Средний курс в обменных пунктах за последние два часа: покупка — 94,8 сома, продажа — 95,75 сома.
Российский рубль
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Официальный курс НБ КР — 1,0321 сома (рост на 0,16 процента).
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Средний курс в обменных пунктах за последние два часа: покупка — 1,006 сома, продажа — 1,038 сома.
Казахский тенге
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Официальный курс Национального банка — 0,1722 сома (снижение на 0,41 процента).
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Средний курс в обменных пунктах за последние два часа: покупка — 0,1175 сома, продажа — 0,1875 сома.
Китайский юань
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Официальный курс Нацбанка — 11,9154 сома (рост на 0,34 процента).
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Средний курс в обменных пунктах за последние два часа: покупка — 11,8 сома, продажа — 12,2 сома.