Проблему ЭТТН налоговики обсудили с представителями мебельного производства

Налоговики встретились с представителями Союза производителей мебели Кыргызстана и обсудили вопрос упрощения применения электронной товаротранспортной накладной (ЭТТН) и электронного счета-фактуры (ЭСФ).

В ГНС также ответили на вопросы малого бизнеса о категориях хозяйствующих субъектов, которые могут быть освобождены от обязательного оформления этих документов.

Представлены планы по совершенствованию системы документооборота, включая проект постановления кабмина, который вынесен на общественное обсуждение. Документ предусматривает значительное упрощение процедур и частичное освобождение отдельных видов деятельности от обязательного применения ЭТТН.

Предприниматели озвучили проблемы, связанные с учетными системами, и предложили варианты оптимизации существующих процессов.

Напомним, 23 декабря 2024 года на заседании парламентского комитета по бюджету, экономической и фискальной политике глава Налоговой службы Алмамбет Шыкмаматов выступил с предложением отменить электронную товаротранспортную накладную (ЭТТН) в ее текущем виде.