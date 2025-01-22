Упрощенное внедрение ЭТТН: что предлагает Министерство экономики и коммерции

Проект постановления кабмина «О мерах по уменьшению налоговой нагрузки населению и субъектов предпринимательства и совершенствованию администрирования налогообложения» от 8 января 2025 года № 1, а также упрощения применения электронной товаротранспортной накладной при обороте товаров вынесло на общественное обсуждение Министерство экономики и коммерции.

Напомним, ранее межведомственная рабочая группа подготовила поправки, которые было решено внедрить в конце 2024 года для упрощения работы предпринимателей.

В ГНС уточнили, что освобождение предусматривается для субъектов со сниженной ставкой единого налога в 0,5-1 процентов, на основе которой работают торговцы рынков и мелкооптовые магазины, а также для субъектов свободной торговли «Дордой» и «Кара-Суу».

Для них предусмотрены упрощенные электронные счета-фактуры или бумажные счета-фактуры.

Для отдельных категорий товаров ЭТТН остается обязательной вне зависимости от формы налогообложения. Сюда входят:

алкоголь;

табак;

ГСМ;

лекарства;

медицинские изделия.

Что предлагает Минэкономики, скорректировав проект соответствующего постановления кабмина.

1. Применение ЭТТН полностью для всей цепочки подакцизных групп товаров, при этом для предпринимателей, зарегистрированных по пониженным ставкам единого налога, и налогоплательщиков налога на деятельность в зоне торговли с особым режимом предлагается ввести этапность внедрения применения ЭТТН для сахаросодержащих напитков.

2. Производителями, импортерами, крупными поставщиками и дистрибьюторами поставка остальных товаров до субъектов предпринимательства, зарегистрированных по пониженным ставкам единого налога (0 процентов, 0,1 процента, 0,5 процента и 1 процент), и налогоплательщикам налога на деятельность в зоне торговли с особым режимом осуществляется с оформлением ЭТТН.

При этом дальнейшая цепочка реализации товаров по выбору налогоплательщика осуществляется посредством оформления бумажного счета-фактуры или электронного счета-фактуры.

В случае если товары будут реализованы субъектами, осуществляющими деятельность на территории рынков, в адрес других субъектов, по выбору налогоплательщика поставка осуществляется с оформлением бумажного счета-фактуры или электронного счета-фактуры, в случае реализации товаров населению применяется ККМ.

3. Цепочка реализации товаров в зоне торговли с особым режимом, например через ТРК «Дордой» или ТРК «Тураталы эл базары» (Кара-Суу), будет действовать так:

субъект, импортирующий товары на территорию КР согласно перечню Таможенной службы, производит поставку в адрес субъекта, зарегистрированного по налогу на деятельность в зоне торговли с особым режимом с оформлением ЭСФ на уровне шести знаков кода ТН ВЭД. При этом по данной поставке ЭТТН не применяется;

при реализации товаров налогоплательщиком налога на деятельность в зоне торговли с особым режимом в адрес других субъектов, не зарегистрированных по налогу на деятельность в зоне торговли с особым режимом, по выбору налогоплательщика поставка осуществляется с оформлением бумажного счета-фактуры или электронного счета-фактуры;

при реализации товаров между налогоплательщиками налога на деятельность в зоне торговли с особым режимом внутри одной зоны торговли с особым режимом не применять ЭТТН, ЭСФ и также ККМ.

4. Субъект, импортирующий товары на территорию Кыргызстана согласно перечню Таможенной службы, при намерении реализации в адрес других субъектов, зарегистрированных вне зоны торговли с особым режимом, обязан оприходовать данные товары в модуль ЭТТН и оформлять ЭСФ и ЭТТН в общеустановленном порядке на уровне 10 знаков кода ТН ВЭД.

5. Также кабмин рассматривает возможность технической доработки системы ЭТТН в части корректировок документов, отмены обязательного указания кодов идентификации товаров (кодов маркировки) и других упрощений.

23 декабря на заседании парламентского комитета по бюджету, экономической и фискальной политике глава Налоговой службы Алмамбет Шыкмаматов выступил с предложением отменить электронную товаротранспортную накладную (ЭТТН) в ее текущем виде.