В Международном деловом совете журналистам прокомментировали указ президента о налоговой амнистии. По словам его исполнительного директора Аскара Сыдыкова, эта амнистия облегчит бремя налогоплательщиков, поэтому МДС поддерживает инициативу главы государства.

Он отметил, что амнистия касается списания задолженности за период до 1 января 2022 года, если налогоплательщик признал долг. Это, считают в МДС, облегчит положение многих предпринимателей.

Аскар Сыдыков добавил, что налоговая амнистия — распространенная международная практика, она помогает стимулировать бизнес на продолжение работы.

«Однако это не означает полное освобождение от всех долгов. Скорее всего, сохранятся штрафные санкции. Например, пени могут достигать суммы, сопоставимой с основной задолженностью, и предпринимателю придется их уплатить. Кроме того, попасть в реестр добросовестных налогоплательщиков будет сложно, если имеется задолженность за последние три года», — сказал он.

По мнению главы МДС, не всегда признанная налоговая задолженность является нарушением со стороны предпринимателя. Бывают случаи, когда налоги начислены неправильно, и в таких ситуациях списание задолженности поможет снизить финансовое бремя для предпринимателей.

Напомним, накануне президент подписал указ, согласно которому в целях оказания поддержки населению и субъектам предпринимательства произойдет уменьшение налоговой нагрузки и переход к более эффективному налоговому администрированию.