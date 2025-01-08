Президент подписал указ о снижении налоговой нагрузки

Президент Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому в целях оказания поддержки населению и субъектам предпринимательства путем уменьшения налоговой нагрузки и перехода к более эффективному налоговому администрированию.

В соответствии с указом постановляется:

1. Кабинету министров КР в двухмесячный срок:

а) внести на рассмотрение Жогорку Кенеша проект закона, предусматривающий:

– упразднение налога на имущество на транспортное средство;

– освобождение от исполнения налогового обязательства по налогу на имущество на транспортное средство, неисполненного до 1 января 2025 года и в отношении которого отсутствует судебный акт о взыскании;

– установление ставки налога на имущество на сельскохозяйственные угодья в размере 0 процентов с 1 января 2025 года по 31 декабря 2030-го;

– запрет на проведение налоговых проверок, за исключением внеплановой проверки при ликвидации организации и прекращении деятельности индивидуального предпринимателя, на налоговые периоды до 1 января 2022 года;

– списание налоговой задолженности, признанной налогоплательщиком, возникшей за налоговые периоды до 1 января 2022 года;



б) в месячный срок внести предложения по определению перечня товаров, при обороте которых применяется электронная товаротранспортная накладная;



2) Кабинету министров КР в целях исключения рисков, связанных с реализацией настоящего указа в последующем, проработать альтернативные меры по компенсированию выпадений доходов местных бюджетов в связи с упразднением местных налогов.



Кроме того, в целях оперативного решения вопросов цифровизации налоговых процедур определить закрытое акционерное общество «Альфа Телеком» поставщиком сим-карт и интернет-услуг для цифровых проектов Госналоговой службы и госучреждения «Салык Сервис».