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Власть

Президент подписал указ о снижении налоговой нагрузки

Президент Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому в целях оказания поддержки населению и субъектам предпринимательства путем уменьшения налоговой нагрузки и перехода к более эффективному налоговому администрированию.

В соответствии с указом постановляется:
1. Кабинету министров КР в двухмесячный срок:
а) внести на рассмотрение Жогорку Кенеша проект закона, предусматривающий:
– упразднение налога на имущество на транспортное средство;
– освобождение от исполнения налогового обязательства по налогу на имущество на транспортное средство, неисполненного до 1 января 2025 года и в отношении которого отсутствует судебный акт о взыскании;
– установление ставки налога на имущество на сельскохозяйственные угодья в размере 0 процентов с 1 января 2025 года по 31 декабря 2030-го;
– запрет на проведение налоговых проверок, за исключением внеплановой проверки при ликвидации организации и прекращении деятельности индивидуального предпринимателя, на налоговые периоды до 1 января 2022 года;
– списание налоговой задолженности, признанной налогоплательщиком, возникшей за налоговые периоды до 1 января 2022 года;

б) в месячный срок внести предложения по определению перечня товаров, при обороте которых применяется электронная товаротранспортная накладная;

2) Кабинету министров КР в целях исключения рисков, связанных с реализацией настоящего указа в последующем, проработать альтернативные меры по компенсированию выпадений доходов местных бюджетов в связи с упразднением местных налогов.

Кроме того, в целях оперативного решения вопросов цифровизации налоговых процедур определить закрытое акционерное общество «Альфа Телеком» поставщиком сим-карт и интернет-услуг для цифровых проектов Госналоговой службы и госучреждения «Салык Сервис».
Ссылка: https://24.kg/vlast/316231/
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