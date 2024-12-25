Нурдан Орунтаев рассказал об этапе строительства поселка «Жыргалан»

В рамках проекта туристического поселка «Жыргалан» в Иссык-Кульской области подписан контракт с «Кыргыз Куршевель» в июле 2024 года. Об этом на пресс-конференции сообщил глава Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Нурдан Орунтаев.

По его словам, завершен первый этап строительства, начата разработка эскизного проекта второго. В 2025 году в районе Ак-Суу начнется строительство крупнейшей лыжной базы Центральной Азии и СНГ — «Уч чоку» («Три вершины»).

Напомним, в июне тогдашний глава кабмина Акылбек Жапаров подписал постановление о создании госпредприятия «Кыргыз Куршевель» при Управделами президента. Проект предусматривает строительство горнолыжных трасс общей протяженностью около 200 километров на горных пиках в Жыргалане, Ак-Булаке и Боз-Учуке Иссык-Кульской области. Сообщалось, что три пика будут соединены между собой 20 километрами новых дорог. Госпредприятию было передано 1,6 тысячи гектаров земли.

Предприятие получило название «Кыргыз Куршевель», так как изначально предполагалось, что реализацией проекта займется французская компания Société des Trois Vallées (S3V), один из первых операторов всемирно известного курорта Куршевель. Тогда сообщалось, что объем инвестиций в проект составит 165 миллионов евро.

Позже, 13 декабря, на заседании парламентской фракции «Ата-Журт» тогдашний министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев проинформировал, что горнолыжный проект «Три вершины» будет реализован за счет бюджетных средств. Он отметил, что реализация проекта уже начата, деньги в бюджете предусмотрены, а первый этап проекта завершится в течение трех лет.