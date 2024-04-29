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Власть

«Три вершины». Президенту презентовали новый горнолыжный проект

Президент провел рабочую встречу, посвященную презентации плана развития кластера «Три вершины».

Садыра Жапарова проинформировали о ключевых направлениях, преимуществах, а также сроках реализации и окупаемости горнолыжного проекта.

Генеральный директор французской компании S3V (Société de Trois Vallees) Паскаль де Тьерсан сообщил, что кластер «Три вершины» может стать самым крупным горнолыжным курортом в Центральной Азии.

Он отметил, что проект охватывает три горные вершины в Иссык-Кульской области: Жыргалан, Ак-Булак и Боз-Учук. Согласно плану, в этих местах будут построены горнолыжные трассы общей протяженностью около 200 километров.

Ожидается, что после реализации проекта будут создано 4,8 тысячи рабочих мест. Объем налоговых отчислений составит 146 миллионов евро. Курорты будут функционировать 10 месяцев в году, их смогут посетить до 850 тысяч туристов.

В рамках первого этапа строительства кластера будут построены 60 километров горнолыжной трассы и шесть канатных дорог. Запланированные работы будут завершены к концу 2026 года и потребуют привлечения инвестиций в сумме 165 миллионов евро.

При этом для удобства туристов будет построена комплексная инфраструктура, включающая гостиницы, рестораны, этногородки, конференц-залы, а также другие зоны отдыха.

Президент подчеркнул важность реализации горнолыжного кластера и поручил провести необходимую работу по изучению всех вопросов, требующих государственного участия.

Он акцентировал, что уникальная природа, а также туристический потенциал Кыргызстана должны стать ключевыми направлениями развития экономики. Кластер «Три вершины» может стать масштабным проектом в развитии туризма и экономики региона, открывая новые перспективы для привлечения как местных, так и международных инвестиций.
Ссылка: https://24.kg/vlast/292948/
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