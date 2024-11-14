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Экономика

Стоимость доллара превысила отметку в 100 рублей

Курс доллара превысил отметку в 100 рублей. Согласно данным, представленным на сайте Google Finance

По данным площадки, стоимость 1 доллара на 12.04 UTC составила 100 рублей, а на 12.28 UTC он торгуется по курсу 100,2495 рубля. Это повышение началось с 14 ноября c 07.45, когда курс доллара составлял 98,5042 рубля.

Компания, предоставляющая данные, отметила, что информация о ценах в реальном времени отражает сделки, совершенные на биржах NASDAQ и NYSE. 

Последний раз курс доллара превышал 100 рублей в октябре 2023 года. Рекордная стоимость доллара в 133 рубля была зафиксирована в марте 2022-го.

Отметим, что «Банки.ру» писали о том, что негативно на рубль влияют усиление санкционного давления, сложности с международными расчетами, снижение предложения иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, сокращение экспорта, цены на нефть.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/311185/
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