Майнинг в Кыргызстане. Когда чиновники запутались в заявлениях

Пока Токтогульское водохранилище мелеет на глазах, а энергетики призывают экономить электричество, в Кыргызстане продолжают работать майнинг-фермы.

В попытке обелить их работу в условиях энергокризиса чиновники уже запутались и в числе объектов, и в источниках электроэнергии для них.

Каждое выступление на эту тему порождает только больше вопросов. При этом растут и поступления в бюджет от налога на майнинг. Редакция 24.kg попыталась разобраться, как в Кыргызстане работает эта индустрия.

Сколько майнинг-ферм

В начале марта на пресс-конференции заместитель министра энергетики Таалайбек Байгазиев заявил, что в Кыргызстане на сегодня работает одна майнинговая компания. Позже, но уже на заседании Жогорку Кенеша, уже сам министр Таалайбек Ибраев говорил о том же. Но осталась одна маленькая деталь.

Депутаты на том же заседании говорили о 22 майнинг-фермах. Министр эту информацию особо не опровергал.

Так сколько же их в Кыргызстане? Точных данных в открытом доступе нет. Была информация, что в реестре майнеров на конец 2023 года числилось четыре компании: «Соларкоин», «ВиНЭТ», «Спецэнергомонтаж» и «Технологическая компания ФенЮен». Все они владели соответствующими лицензиями.

Чиновники признают работу только одной фермы — «Соларкоин». Согласно базе данных Министерства юстиции, руководителем компании является Айсана Исмаилова, учредителями — ОсОО «НБТС КейДжи», Люй Цзиньчэн и Татьяна Мартынова.

Как минимум двое из трех учредителей «Соларкоина» ранее уже мелькали в расследованиях журналистов.

Издание Kloop.kg выяснило, что «НБТС КейДжи» принадлежит крупной китайской интернет-компании The9 Limited. Она еще в мае 2022 года объявила о получении в Кыргызстане лимита на 31,5 мегаватта электроэнергии, покупке трансформаторов с оборудованием для подключения к линиям электропередачи, а также получении станции, сооружения, права пользования высоковольтным оборудованием и земли в Кыргызстане для майнинга.

Татьяна Мартынова — бизнес-партнер члена совета директоров «Электрических станций», почетного консула Монголии в Кыргызстане Фархата Иминова и члена совета директоров «Национальной электрической сети Кыргызстана» Жыргалбека Турускулова. С ними она связана через компании «Ай-элемент», SFS Development, «Метрум КейДжи».

Айсана Исмаилова тоже связана с Фархатом Иминовым. Наряду с «Соларкоином» она руководит филиалом международной компании Gewor Trading LLP, директором которой является Иминов. До этого Исмаилова заведовала отделом Министерства инвестиций.

ОсОО «ВиНЭТ» принадлежит экс-депутату Жогорку Кенеша Рахатбеку Ирсалиеву.

Он владеет несколькими малыми ГЭС. По закону этим объектам можно продавать электроэнергию майнерам.

Учредителем и руководителем ОсОО «Технологическая компания ФенЮен» является Цзя Либяо, Оссо «Спецэнергомонтаж» — Эдуард Ким.

Откуда электричество

В сегодняшних условиях главный вопрос даже не в том, кто владеет майнинговыми компаниями, а откуда они берут электроэнергию. Кыргызстан живет в условиях энергокризиса. Этой зимой дошло то того, что тысячи людей по несколько часов сидели без света.

Возникает диссонанс: простых кыргызстанцев власти призывают экономить электроэнергию, а майнинг-фермы ее активно тратят.

Правда, сами чиновники энергосектора активно отрицают, что майнеры пользуются кыргызской энергией. Они утверждают, что электричество импортируется из других стран. И тут снова нестыковка. Каждый раз называются новые страны.

«Мы им не даем электроэнергию. Они сами договорились с Казахстаном. Мы не можем препятствовать их деятельности», — заявил на заседании Жогорку Кенеша министр энергетики Таалайбек Ибраев.

В Казахстане эту информацию сразу опровергли. Соседи заявили, что экспортные поставки электроэнергии осуществляют исключительно для накопления необходимого уровня воды на Токтогульской ГЭС для дальнейшего обеспечения южных регионов страны необходимыми объемами поливной воды в предстоящий вегетационный период.

Тогда появились новые страны. Сам министр рассказал, что «Соларкоин» получают энергию от «Интер РАО» (Россия) транзитом через Казахстан. Его зам Таалайбек Байгазиев признался, что у фирмы есть договоренности о поставках электроэнергии из Таджикистана, Узбекистана и России.

И подобное происходит не в первый раз. Именно поэтому население просто не верит словам чиновников и требует полного закрытия всех майнинг-ферм в стране.

А налоги-то платим

С одной стороны желание чиновников защитить майнеров понятна. Они платят за потребляемую энергию в пять раз больше, чем население. Это банальная возможность заработать. Но майнеры выгодны не только этим.

Крупные компании работают официально и платят солидные налоги.

Причем от месяца к месяцу показатели становятся все выше и выше.

Всего в 2023 году от майнинга поступило 93,7 миллиона сомов налогов. В декабре поступление в бюджет от налога на майнинг составило 15 миллионов 91,5 тысячи сомов. Это самый высокий показатель за весь 2023-й. В январе 2024 года казна Кыргызстана пополнилась налогом от майнинга на 6 миллионов 919,2 тысячи сомов. Да, показатели снизились. Но январь — первый месяц года, и обычно во всех сферах показатели совсем небольшие. Скорее всего, в последующие месяцы объемы отчислений будут только расти.