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Экономика

В 2023 году от майнинга поступило 93,7 миллиона сомов налогов

Всего в прошлом году казна Кыргызстана пополнилась налогом от майнинга на 93 миллиона 730,8 тысячи сомов. Об этом говорится в отчете Минфина об исполнении бюджета.

В декабре поступление в бюджет от налога на майнинг составило 15 миллионов 91,5 тысячи сомов. Это самый высокий показатель за весь 2023-й.

За месяц объемы платежей выросли практически вдвое — на 7 миллионов 450,9 тысячи сомов. Ранее высокий уровень перечислений налога на майнинг отмечали в августе (11,6 миллиона), июне (10 миллионов 544,3 тысячи) и июле (10 миллионов 414,8 тысячи).

Выплаты начали активно расти со второго квартала прошлого года. За апрель — август в бюджет поступило 49 миллионов 180,7 тысячи сомов, или 88 процентов от всех выплат.

Меньше всего налога на майнинг выплатили в феврале 2023-го — 738 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/286082/
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