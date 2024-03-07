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Экономика

Министр энергетики назвал новую страну, откуда покупают энергию на майнинг

Министр энергетики Таалайбек Ибраев назвал новую страну, откуда покупает электроэнергию единственная в Кыргызстане майнинг-ферма. Об этом он заявил сегодня на брифинге.

Вчера на заседании Жогорку Кенеша министр сообщил, что майнинг-фермы КР используют для работы электричество из Казахстана. «Мы им не даем электроэнергию. Они сами договорились с РК. Мы не можем препятствовать их деятельности», — сказал он.

В ответ на это Минэнерго Казахстана заявило, что экспортные поставки электроэнергии осуществляют исключительно для накопления необходимого уровня воды на Токтогульской ГЭС для дальнейшего обеспечения южных регионов страны необходимыми объемами поливной воды в предстоящий вегетационный период.

«С РК у нас есть договор действительно только по поставкам электроэнергии для заполнения водой Токтогульского водохранилища. Они правы. Майнинг-ферма у нас одна, она использует 30 мегаватт электроэнергии. Они получают ее от «Интер РАО» (Россия) транзитом через Казахстан», — заметил Таалайбек Ибраев.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/288519/
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