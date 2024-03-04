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Экономика

В Кыргызстане работает одна майнинг-компания, энергию в стране она не берет

«В Кыргызстане на сегодня работает одна майнинговая компания, которая не использует нашу электроэнергию», — заявил сегодня на пресс-конференции заместитель министра энергетики Таалайбек Байгазиев.

По его словам, у фирмы есть договоренности о поставках электроэнергии из Таджикистана, Узбекистана и России.

«Объем до 30 мегаватт в час. Мы сбалансированно этот объем передаем, за что они оплачивают транзит в адрес национальных сетей КР», — сказал чиновник.

В январе 2024 года казна Кыргызстана пополнилась налогом от майнинга на 6 миллионов 919,2 тысячи сомов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/288179/
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