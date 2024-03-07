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Экономика

Минэнерго Казахстана прокомментировало поставки энергии из страны майнерам

Министерство энергетики РК прокомментировало заявление Минэнерго КР о том, что кыргызстанские майнинг-фермы используют казахстанскую электроэнергию. Об этом сообщили казахстанские СМИ.

В Министерстве энергетики Казахстана рассказали, что есть договоренности руководителей водохозяйственных и энергетических ведомств РК и КР по вопросам водноэнергетического сотрудничества от 25 августа прошлого года. Ими определены объемы поставки электроэнергии из Казахстана в Кыргызстан с сентября 2023-го по апрель 2024-го в суммарном объеме до 1,5 миллиарда киловатт-часов.

«Между ТОО «РФЦ по ВИЭ» (единый закупщик электрической энергии) и ОАО «Электрические станции» заключен договор на продажу плановых объемов экспортной электрической энергии исключительно в часы ее профицита (избытка) в Единой электроэнергетической системе РК», — сказали в ведомстве.

В Минэнерго Казахстана заявили, что экспортные поставки электроэнергии осуществляют исключительно для накопления необходимого уровня воды на Токтогульской ГЭС для дальнейшего обеспечения южных регионов страны необходимыми объемами поливной воды в предстоящий вегетационный период.

«Дальнейшее распределение электроэнергии в энергосистеме Кыргызской Республики является исключительно внутренней компетенцией энергетиков КР», — заключили в ведомстве.

Вчера на заседании Жогорку Кенеша министр энергетики Таалайбек Ибраев заявил, что майнинг-фермы Кыргызстана используют для работы электричество из Казахстана. «Мы им не даем электроэнергию. Они сами договорились с РК. Мы не можем препятствовать их деятельности», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/288505/
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