Индивидуальный предприниматель. Как получить статус и какие налоги платить

Решили работать на себя? Как делать это правильно с точки зрения закона? Один из вариантов — зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель.

Заместитель председателя Налоговой службы Кыргызстана Нурлан Умтулов рассказал 24.kg, какие моменты стоит учесть и как правильно организовать процесс.

Кто может быть ИП? Индивидуальными предпринимателями могут быть как кыргызстанцы, так и иностранцы, которые постоянно или временно проживают в нашей стране.

Как зарегистрироваться? Если вы решили стать ИП, то надо: обратиться в Налоговую службу;

заполнить заявление по форме 163;

предоставить копию паспорта;

подтверждение регистрации по месту жительства (выдают в ЦОН). Можно зарегистрироваться онлайн через сервисы НС, но для этого нужна электронная цифровая подпись. Где и как ее можно получить, читайте здесь.

Что делать дальше? После оформления всех документов Налоговая служба регистрирует вас в системе и присваивает вам статус ИП. Можно выбрать налоговый режим: по патенту;

по единому налогу;

по упрощенной системе;

другие виды. Если сомневаетесь, какой вариант лучше, можно спросить у налоговиков. Они расскажут все особенности налогообложения для каждого вида режима. Самый простой вариант — работать по патенту. Получать его вы будете тоже в электронном виде через кабинет налогоплательщика.

Кому не подходит работа по патенту? С 1 января 2024 года не будут выдавать патенты на торговую деятельность. Если вы собираетесь заниматься этим видом деятельности, лучше выбрать работу по единому налогу. Ставка налога составит 0,5 процента при годовом обороте до 30 миллионов сомов, 1 процент — при обороте от 30 до 50 миллионов сомов. Есть особые условия уплаты налогов для тех, кто работает на крупных рынках. Если вы будете реализовывать товары только населению и не собираетесь заниматься экспортно-импортными операциями, то ставка налога и вовсе будет нулевой при годовом обороте до 8 миллионов сомов.

ККМ и электронные счета-фактуры Когда начнете работать, вам придется выписывать электронные счета-фактуры и приобретать ККМ. Важный момент: — если предоставляете услуги населению, надо приобретать контрольно-кассовую машину; — если предоставляете услуги юридическим лицам, достаточно зарегистрироваться в системе электронных счетов-фактур и выписывать их.

Открываем банковский счет После регистрации у ИП возникает обязанность декларировать доходы и расходы. Поэтому надо открыть в банке отдельный бизнес-счет. Именно на него будут поступать деньги, которые индивидуальный предприниматель получает от основной деятельности. Отдельный счет нужен потому, что налог считается от полученного дохода.

Как быть с имуществом По правилам недвижимое имущество не может быть зарегистрировано на индивидуального предпринимателя. Оно оформляется либо на физическое, либо на юридическое лицо. Поэтому ИП может владеть имуществом как физлицо. То же касается и движимого имущества. Если вы соберетесь продавать свою квартиру или машину, то лучше деньги от сделки зачислять на личный счет. Формально можно их перевести и на бизнес-счет, но могут возникнуть проблемы. При налоговой проверке выяснится, что суммы в декларации и ЭСФ не совпадают с количеством денег, которые есть на счете. Придется доказывать, что это действительно ваши личные средства и в предпринимательской деятельности вы их не использовали.

Какие отчеты сдавать? Каждый предприниматель обязан отправлять отчеты в Налоговую службу, Социальный фонд и другие госорганы ежемесячно, раз в квартал или год. Если не сделать это вовремя, можно получить штраф от 1 до 23 тысяч сомов. 1. При едином налоге: ежемесячно: отчет по подоходному налогу и соцотчислениям по форме № 161;

раз в квартал: отчет по единому налогу по форме STI_191;

ежегодно: Единая налоговая декларация и расчет налога на мусор. 2. При общем налоговом режиме: ежемесячно: отчет по подоходному налогу и соцотчислениям по форме № 161 и отчет по налогу на добавленную стоимость (НДС);

раз в квартал: отчет по единому налогу по форме STI_191;

ежегодно: Единая налоговая декларация и расчет налога на мусор.