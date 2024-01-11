Электронная цифровая подпись. Для чего нужна и как получить

Электронная цифровая подпись (ЭЦП) — аналог собственноручной подписи. Она содержит цифровые символы, в которых хранится вся необходимая информация о ее обладателе.

Главное преимущество ЭЦП — возможность получать услуги в электронном формате через государственный портал электронных услуг.

Благодаря ей можно получить справку о несудимости, сверить свои выплаты госпособий, сдать отчеты в Налоговую службу, узнать данные налогоплательщика, проверить пенсионный статус, получить информацию о движимом и недвижимом имуществе и другие госуслуги.

Есть несколько вариантов для получения ЭЦП.

1 Через центры обслуживания населения Получить электронную подпись можно бесплатно в ближайшем Центре обслуживания населения (ЦОН). Для этого физическим лицам потребуется: пойти в любой ближайший ЦОН;

предъявить паспорт;

заполнить форму согласия на обработку персональных данных;

указать электронную подпись, которая необходима для получения пароля от ЭЦП;

теперь вы можете зайти на сайт portal.tunduk.kg и получить 132 услуги в электронном формате.

2 Онлайн через приложение Tunduk Пока такая возможность предоставляется в рамках пилотного проекта. Если все пройдет удачно, то так будет постоянно. Как можно получить ЭЦП онлайн: скачайте приложение Tunduk;

войдите и выберите «Не зарегистрированы?»;

заполните необходимую информацию (ПИН, серия и номер паспорта, электронная почта и номер телефона);

дайте согласие на создание учетной записи в единой системе идентификации;

добавьте фотографию согласно правилам;

сфотографируйтесь и подтвердите;

нажмите «Регистрация»;

поздравляем! Вы получили ОЭП (облачную электронную подпись);

нажмите на кнопку «ОК» для просмотра соглашения.

3 Через MegaPay: зайдите в «Сервисы»;

выберите «Удаленное получение ОЭП»;

введите адрес электронной почты, на которую придет пароль;

дайте согласие на создание учетной записи в системе ЕСИ;

нажмите кнопку «Продолжить»;

сфотографируйте себя;

пароль от электронной подписи поступит на вашу электронную почту. Важно! Сервис недоступен для пользователей MegaPay, зарегистрированных с виртуальным номером MEGA. Удаленную ОЭП могут получить только физические лица.

4 Через MBANK: перейдите в раздел «Сервисы»;

выберите раздел «Электронная подпись»;

согласитесь с созданием учетной записи в системе ЕСИ;

согласитесь с условиями обработки и передачи данных;

нажмите «Получить подпись»;

введите адрес электронной почты, на который придет код подтверждения для получения ЭЦП;

кликните «Продолжить»;

пройдите видеоидентификацию;

нажмите на кнопку «Привязать к MBANK»;

введите код подтверждения, который пришел на электронную почту;

вы успешно получили свою ЭЦП.

5 В филиалах ОАО «Халык Банк Кыргызстан» Для физических лиц нужен только паспорт. В филиалах банка установлены камеры для прохождения процедуры Face ID. С их помощью и проходит идентификация человека и выдается электронная подпись.

6 Как продлить ЭЦП Облачная электронная подпись выдается на 12 месяцев. Для ее продления никуда ходить не нужно, все делается онлайн. Вас даже заранее предупредят, что срок действия истекает. Чтобы продлить ОЭП, надо пройти по ссылке и авторизоваться, введя персональный номер и пароль. Система с помощью уведомлений подскажет, как правильно продлить электронную подпись.