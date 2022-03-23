03:46
USD 89.32
EUR 96.64
RUB 1.00
Экономика

Россия предоставит странам ЕАЭС квоты на закупку зерна

Страны Евразийского экономического союза получат от России квоты на закупку у РФ зерна. Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель министра экономики и коммерции Эльдар Алишеров.

По его словам, каждое государство должно представить до 25 марта 2022 года балансы производства-потребления. Они лягут в основу формирования квот для каждой страны.

«До 25 марта мы должны предоставить информацию по своему балансу — о том, у кого есть необходимость в закупке зерна. Единственная страна в ЕАЭС, которая не закупает зерно, это Казахстан. Они сами обеспечивают себя этим продуктом. Остальные страны изъявили желание закупать. Проблем мы не видим, вопрос почти решен», — уверен Эльдар Алишеров.

Напомним, что правительство России до 31 августа 2022 года запретило вывоз со своей территории зерновых культур. Запрет распространяется на пшеницу и меслин, рожь, ячмень и кукурузу.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/228299/
просмотров: 78
Версия для печати
Материалы по теме
В ЕЭК определили перспективы агропродовольственного экспорта ЕАЭС
Через Кыргызстан в Европу вывозят лес. Ответ администрации президента
Экспорт Кыргызстана в страны ЕАЭС составил почти $1,3 миллиарда
ЕАЭС и Индонезия начали переговоры по соглашению о свободной торговле
Минсельхоз предлагает запретить вывоз пшеницы из Кыргызстана
На 21 процент вырос товарооборот Кыргызстана со странами ЕАЭС — Нацстатком
Нефтетрейдеры начали закупать ГСМ в рублях — Антимонопольная служба
Правительство РФ ввело запрет на вывоз зерна в ЕАЭС и сахара — за пределы союза
С 1 июня 2022 года запускается пилотный проект по навигационным пломбам
Скопление грузовых машин на границе. Депутат требует отозвать министров в ЕАЭС
Популярные новости
Когда платить налоги и&nbsp;сдавать отчеты. Календарь на&nbsp;2024 год от&nbsp;Налоговой службы Когда платить налоги и сдавать отчеты. Календарь на 2024 год от Налоговой службы
Газовый проект. Кыргызстан выиграл в&nbsp;международном арбитраже у&nbsp;Казахстана Газовый проект. Кыргызстан выиграл в международном арбитраже у Казахстана
Перепись населения. Сколько мигрантов насчитал Нацстатком Перепись населения. Сколько мигрантов насчитал Нацстатком
Власти и&nbsp;бизнес Кыргызстана договорились не&nbsp;повышать цены на&nbsp;хлеб Власти и бизнес Кыргызстана договорились не повышать цены на хлеб
Бизнес
Удобно и&nbsp;просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay Удобно и просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay
Бесплатный способ перевода денег из&nbsp;России в&nbsp;Кыргызстан Бесплатный способ перевода денег из России в Кыргызстан
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; проводит работы для бесперебойной подачи газа в&nbsp;Оше «Газпром Кыргызстан» проводит работы для бесперебойной подачи газа в Оше
&laquo;Банк Компаньон&raquo; дарит денежные призы «Банк Компаньон» дарит денежные призы
2 февраля, пятница
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
1 февраля, четверг
23:45
В WhatsApp на iOS можно будет входить в аккаунты без пароля
23:14
В Астане из атриума Национального музея убрали памятник Нурсултану Назарбаеву
22:45
В Москве кыргызстанец разбросал на улице пятитысячные купюры и снял это на видео
22:22
Акылбек Жапаров встретился с премьер-министром Казахстана. Что обсуждали
22:00
Если отключили свет. Телефоны энергетиков по Бишкеку и областям Кыргызстана