Россия предоставит странам ЕАЭС квоты на закупку зерна

Страны Евразийского экономического союза получат от России квоты на закупку у РФ зерна. Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель министра экономики и коммерции Эльдар Алишеров.

По его словам, каждое государство должно представить до 25 марта 2022 года балансы производства-потребления. Они лягут в основу формирования квот для каждой страны.

«До 25 марта мы должны предоставить информацию по своему балансу — о том, у кого есть необходимость в закупке зерна. Единственная страна в ЕАЭС, которая не закупает зерно, это Казахстан. Они сами обеспечивают себя этим продуктом. Остальные страны изъявили желание закупать. Проблем мы не видим, вопрос почти решен», — уверен Эльдар Алишеров.

Напомним, что правительство России до 31 августа 2022 года запретило вывоз со своей территории зерновых культур. Запрет распространяется на пшеницу и меслин, рожь, ячмень и кукурузу.