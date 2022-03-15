Правительство России ввело временный запрет на экспорт зерновых в страны ЕАЭС до 30 июня и сахара за пределы ЕАЭС до 31 августа. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства.

«В России вводится временный запрет на экспорт зерновых в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также на вывоз белого сахара и тростникового сахара-сырца в третьи страны. Постановления об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Ограничения по зерну будут действовать до 30 июня, по сахару — до 31 августа 2022 года», — говорится в сообщении.

Запрет по зерновым распространяется на пшеницу и меслин, рожь, ячмень и кукурузу.

Решение принято для защиты внутреннего продовольственного рынка в условиях внешних ограничений, отмечается в релизе.

В правительстве отмечают, что для вывоза сахара и зерна предусмотрен ряд исключений.

«Так, поставки этой продукции за пределы России будут возможны в том числе для оказания гуманитарной помощи, а также в рамках международных транзитных перевозок», — говорится в документе.

В релизе правительства не уточняется, с какой даты начинает действовать запрет. Ранее в Минсельхозе сообщали «Интерфаксу», что запрет может быть введен с 15 марта.

Как пояснила в понедельник вице-премьер Виктория Абрамченко, вывоз зерна в пределах экспортной квоты по отдельным лицензиям будет разрешен. Согласно пояснительной записке к проекту постановления, с которой ознакомился «Интерфакс», в документе определены случаи, на которые не распространяется временный запрет.

«В частности, временный запрет не распространяется на зерновые культуры, вывозимые с территории Российской Федерации на основании разовых лицензий на экспорт», — говорится в документе.

Абрамченко также отмечала, что экспорт сахара в страны ЕАЭС будет возможен по отдельным решениям Минсельхоза.