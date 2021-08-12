Закон о ЧС в экономике проходит экспертизу в администрации президента

Закон о чрезвычайной ситуации в экономике проходит экспертизу в администрации президента и не подписан главой государства. Об этом 24.kg сообщил министр инвестиций Алмамбет Шыкмаматов.

По его словам, в социальных сетях появилась информация, что президент уже принял закон о ЧС в экономике. Но она не соответствует действительности.

«Хотелось бы внести ясность, чтобы не будоражить бизнес. Садыр Жапаров подписал новый закон о государственно-частном партнерстве. Он разработан с учетом пожеланий бизнеса. Прежний документ не позволял государству и частному сектору действительно плодотворно работать. Новый закон направлен на улучшение взаимодействия», — прокомментировал Алмамбет Шыкмаматов.

Законопроект о режиме ЧС в экономике принят парламентом в трех чтениях. Но и после его изменяют. Так, после критики экспертов, бизнеса и депутатов Министерство экономики и финансов убрало самые скандальные нормы. Но у бизнеса все равно есть вопросы к документу и необходимости его принятия.