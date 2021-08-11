Как добить предпринимателей: поручить проверку бизнеса участковым милиционерам

У заместителя председателя кабмина — министра экономики и финансов Акылбека Жапарова что ни день, то новая идея. Каждая следующая вызывает еще больше вопросов, чем предыдущая. На сей раз чиновник предлагает наделить участковых милиционеров правом выявлять нарушения в экономической сфере (лицензионной, разрешительной и других). Предприниматели схватились за голову. Очередная инициатива Жапарова может погубить малый и средний бизнес на корню, а также повлечь очередной всплеск коррупции.

Все решат без бизнеса

МВД дали месяц на то, чтобы разработать новый нормативно-правовой акт. Выяснилось, что нужно внести изменения в целый ряд законов, чтобы участковые могли выявлять экономические преступления. Поэтому возникла необходимость создания межведомственной рабочей группы. Этим вопросом занималась Служба общественной безопасности МВД.

«Прошло первое заседание созданной рабочей группы с участием представителей ГНС. На нем обсуждены вопросы расширения полномочий участковых. Временно исполняющий обязанности главы Службы общественной безопасности МВД полковник милиции Сталбек Рахманов заверил, что все члены рабочей группы являются опытными профессионалами и своевременно и качественно выполнят порученное им дело», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ни одна из бизнес-ассоциаций не включена в состав рабочей группы по новой инициативе.

А ведь предлагаемые изменения напрямую коснутся именно предпринимателей. Но чиновники, окрыленные желанием получить еще больше власти, вновь забыли о тех, кто дает рабочие места и налогами пополняет бюджет страны.

Открыть дверь коррупции

Глава Антикоррупционного делового совета при президенте страны Нурипа Муканова выступила с заявлением в связи с инициативой министра экономики и финансов Акылбека Жапарова наделить участковых милиционеров полномочиями по проверке малого и среднего бизнеса. Она напомнила, что именно из-за высокой коррумпированности в отделах по борьбе с экономической преступностью и в целом негативного влияния на другие подразделения МВД в 2010 году функции по взаимодействию с бизнес-структурами и расследованию экономических преступлений передали Финансовой полиции.

А недавно ликвидировали саму Финполицию и Антикоррупционную службу ГКНБ — из-за высокой коррумпированности этих структур.

Кроме того, подобные поручения идут вопреки недавно принятым указам президента Кыргызской Республики «О защите собственности и поддержке предпринимателей и инвесторов» и «О дополнительных мерах по защите бизнеса». В них наложено вето на необоснованное вмешательство правоохранительных, фискальных и контролирующих органов в деятельность субъектов предпринимательства.

Участковый должен заниматься исключительно обеспечением общественной безопасности у себя на участке и профилактикой совершения преступлений, а не контролировать субъектов предпринимательской деятельности. Нурипа Муканова

АДС считает, при принятии такого решения по участковым в МВД создается прецедент на благоприятные возможности для коррупционных схем. Организация просит милицейских чиновников при принятии решения экономического характера действовать в рамках существующих полномочий МВД.

Малый бизнес под ударом

Исполнительный директор Международного делового совета Аскар Сыдыков отмечает, что об идее Акылбека Жапарова узнал из СМИ. Никаких документов бизнес не видел.

«Но одно это уже вызывает опасения, потому что эти функции совершенно не свойственны участковым. Для контроля за соблюдением бизнесом всех норм и правил есть профильные органы. Это Госэкотехинспекция, Налоговая служба, Санэпиднадзор, Противопожарная служба и другие. В этой сфере органы внутренних дел занимаются только профилактикой и пресечением преступлений и административных правонарушений», — напомнил Аскар Сыдыков.

Эксперт подчеркнул, что у милиции нет ни специальных знаний для проведения такого контроля, ни технических средств, ни предусмотренных законом полномочий.

К тому же у инспекторов и без того достаточно работы. Они должны на своем участке следить за общественным порядком, при необходимости на месте пресекать правонарушения, вести разъяснительные работы с населением, учет опасных элементов.

«У инспекторов много текущих задач. Они физически не будут успевать проверять бизнес и выявлять экономические преступления. И расширение их полномочий может привести к коррупционным проявлениям. Особенно это может затронуть малый бизнес», — прокомментировал глава МДС.

С ним согласна и председатель Ассоциации поставщиков Гульнара Ускенбаева. Она уверена: если участковых наделят правом выявлять экономические преступления, то малый бизнес окончательно уйдет в тень.

«По-другому будет просто невозможно. Ну как вы себе это представляете: приходит участковый в комок и спрашивает отчеты бухгалтерские? Я не хочу принизить участковых. Но для проверки и выявления экономических преступлений нужны специальные знания. Сотрудников МВД не учат же экономической части. У них есть другие специальные знания, например, как выявлять уголовные преступления, вести профилактику. Если уж налоговики периодически, когда приходят на рейдовый налоговый контроль, не всегда понимают, что они будут искать, то что говорить об участковых», — сказала она.

Вызывает у бизнеса опасения и тот факт, что не ясно, кто участвует в рабочей группе МВД и кто будет разрабатывать законопроект и наделять участковых дополнительными полномочиями.

«Даже если эта идея относится только к периоду действия режима чрезвычайной ситуации в экономике, то все равно участковым дают слишком широкие полномочия. Это нецелесообразно. У нас до сих пор действует режим ЧС, введенный в марте прошлого года. Это говорит о том, что ЧС может длиться годами. И что, участковые заменят собой все контролирующие органы? Зачем тогда другие органы?» — говорит Аскар Сыдыков.

Пойти на попятную

После возникшей шумихи в Министерстве экономики и финансов решили... нет, не отказаться от идеи, а только объяснить ее цель. Пресс-служба ведомства сообщила, что вопрос о наделении соответствующими полномочиями участковых на стадии изучения. Делаться это будет с учетом мировой практики.

Необходимость подобных изменений в Минэкономики и финансов объяснили борьбой с теневой экономикой.

«Для борьбы с нелегальной экономической деятельностью и вывода из теневого сектора субъектов предпринимательства, а также в рамках внедрения электронной системы фискализации налоговых процедур сотрудниками Налоговой службы и МВД ведется разработка «Цифровой карты дислокации торговых точек», которая демонстрирует на карте местонахождение объектов и субъектов экономической деятельности и данные по ним», — поясняют чиновники.

Заодно ведомство все-таки вспомнило, что обсуждать такие инициативы нужно и с предпринимателями. Бизнес-сообщество призвали принять активное участие «в обсуждении вопросов борьбы с теневой экономикой и недобросовестными налогоплательщиками».

Если бы СМИ и предприниматели не отреагировали на идею, то дышащему на ладан бизнесу преподнесли бы очередной сюрприз и добавили проблем.

Как красиво звучали в начале года слова президента Садыра Жапарова о поддержке малого и среднего бизнеса. Но традиционно указы главы государства игнорируются его командой.

А реальность оказалась совсем другой — как выживают предприниматели сами, преодолевая трудности, так и продолжают. Чиновники лишь подкидывают очередную порцию проблем.