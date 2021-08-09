В Минэкономики объяснили инициативу дать участковым право проверять бизнес

Сейчас государственные органы рассматривают вопрос о расширении полномочий участковых Министерства внутренних дел по выявлению и пресечению нарушений в экономической сфере (лицензионной, разрешительной и другой), учитывая мировую практику. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики и финансов.

Читайте по теме Нельзя наделять участковых функциями проверки бизнеса — это путь к коррупции

В ведомстве отмечают, что теневая экономика представляет реальную угрозу для экономической безопасности страны и является серьезным барьером для развития бизнеса. Она создает неравные условия конкуренции и оказывает влияние на снижение налогооблагаемой базы, способствуя дестабилизации бюджета республики.

«Для борьбы с нелегальной экономической деятельностью и вывода из теневого сектора субъектов предпринимательства, а также в рамках внедрения электронной системы фискализации налоговых процедур сотрудниками Налоговой службы и МВД ведется разработка «Цифровой карты дислокации торговых точек», которая демонстрирует на карте местонахождение объектов и субъектов экономической деятельности и данные по ним. Эти мероприятия не направлены на вмешательство государственных органов в экономическую деятельность субъектов предпринимательства, не предусматривают усиление контроля над бизнесом и не воспрепятствуют предпринимательству», — заверяют в Минэкономфине.

«Вопрос о наделении соответствующими полномочиями участковых на стадии изучения. Поэтому министерство призывает представителей бизнес-сообществ принять активное участие в обсуждении вопросов борьбы с теневой экономикой и недобросовестными налогоплательщиками. Политика Министерства экономики и финансов нацелена на поддержку и защиту добросовестных предпринимателей», — заключили в ведомстве.