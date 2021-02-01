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Подписан указ о защите собственности и поддержке предпринимателей и инвесторов

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ «О защите собственности и поддержке предпринимателей и инвесторов».

Так, в целях обеспечения конституционных гарантий защиты собственности, стимулирования устойчивого роста экономики, исключения необоснованного вмешательства государства в экономическую деятельность субъектов предпринимательства, а также повышения доверия инвесторов, создания благоприятного инвестиционного климата и деловой среды, руководствуясь статьей 65 Конституции Кыргызской Республики, постановляется:

1. Считать целесообразным:
— прекратить необоснованное вмешательство правоохранительных, фискальных и контролирующих органов в деятельность субъектов предпринимательства, воспрепятствование предпринимательской деятельности и нарушение законных прав собственников, в том числе из-за невыполнения и невозможности выполнения договорных обязательств;

— обеспечить безопасность деятельности инвестиционных объектов и имущества инвесторов;

— внедрить:

принцип «один следственный орган по экономическим преступлениям» без права передачи подследственности другим правоохранительным органам;

механизм предварительной проверки без регистрации в Едином реестре преступлений и проступков заявлений и сообщений в отношении предпринимателей о правонарушениях, основанных на неисполнении или ненадлежащем исполнении гражданско-правовых сделок, совершенных в письменной форме и не признанных судом недействительными, мнимыми или притворными.

2. Генеральной прокуратуре Кыргызской Республики:
— усилить надзор за неукоснительным исполнением законодательства о гарантиях свободы предпринимательской деятельности и защиты собственности и инвестиций;

— обеспечить неотвратимость ответственности, вплоть до уголовной, должностных лиц контролирующих, правоохранительных и фискальных органов за:

нарушение прав и законных интересов субъектов предпринимательства;

нарушение порядка оказания государственных услуг;

необоснованное истребование документов у субъектов предпринимательской деятельности, не предусмотренных законодательством и нормативными правовыми актами Кыргызской Республики;

незаконное приостановление деятельности субъектов предпринимательства и (или) денежных операций, в том числе по их банковским счетам;

нарушение требований законодательства о разрешительных (лицензионных) процедурах и контрольно-надзорной сферы;

— в месячный срок внести предложения по оптимизации порядка рассмотрения заявлений в отношении предпринимателей, поступающих в Единый реестр преступлений и проступков;

— в месячный срок создать телефон доверия для круглосуточного приема обращений субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства по вопросам необоснованного вмешательства правоохранительных, фискальных и контролирующих органов в их деятельность, воспрепятствования предпринимательской деятельности и нарушения прав собственников.

3. Рекомендовать Правительству Кыргызской Республики:
— в трехмесячный срок при участии Верховного суда Кыргызской Республики и бизнес-сообщества внести на рассмотрение в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики пакет законопроектов по дальнейшему повышению роли и эффективности деятельности судебных органов по обеспечению надежной защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательства, ускорению сроков рассмотрения исков субъектов предпринимательства, в том числе путем широкого внедрения информационно-коммуникационных технологий;

— в трехмесячный срок разработать и внести в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики пакет законопроектов по декриминализации экономических преступлений и проступков, а также проект закона Кыргызской Республики, запрещающий применение меры пресечения по экономическим преступлениям в виде заключения под стражу в ходе досудебного производства;

— отменить применяемые количественные индикаторы эффективности деятельности правоохранительных, фискальных и контролирующих органов и их сотрудников, в двухмесячный срок внедрить новый механизм оценки их результативности, ориентированной на поддержку и защиту предпринимателей и их частной собственности;

— до конца 2021 года провести регулятивную реформу с применением принципа «умного регулирования» и механизма регуляторной «песочницы», направленную на улучшение предпринимательской среды, в том числе на значительное снижение вмешательства государства в предпринимательскую деятельность;

— укрепить потенциал и усилить техническое оснащение Государственной судебно-экспертной службы при Правительстве Кыргызской Республики, а также сократить сроки проведения судебной экспертизы в отношении экономических преступлений;

— в срок до 1 сентября 2021 года перевести в автоматизированный формат значительную часть государственных услуг, оптимизировать бизнес-процессы предоставления государственных услуг и внести изменения в стандарты и административные регламенты таких услуг в части исключения ненужных процедур и истребования документов от предпринимателей;

— создать Единый электронный портал по выдаче лицензий и разрешительных документов и в срок до 31 декабря 2021 года обеспечить автоматизированную систему выдачи лицензий и разрешений. Провести его интеграцию с Государственным порталом электронных услуг через Единую систему идентификации;

— в срок до 30 сентября 2021 года обеспечить переход налоговых органов к сервисной модели обслуживания налогоплательщиков, упростить процедуры налогового администрирования путем цифровизации основных бизнес-процессов и исключить полностью контакт сотрудников налоговых органов с налогоплательщиком;

— внедрить индикаторы скорости таможенной очистки товаров и качества предоставляемых услуг, сформировать конкурентоспособную и полную автоматизированную таможенную инфраструктуру;

— в срок до 30 сентября 2021 года завершить полное введение электронного таможенного декларирования и системы автоматического выпуска товаров;

— создать благоприятные условия для ведения предпринимательской деятельности в отдельных и приграничных территориях, включающие меры государственной поддержки и льготного фискального режима;

— устранить барьеры и упростить требования, установленные в законодательстве Кыргызской Республики, по вопросам инвестиций;

— принять иные необходимые меры, вытекающие из настоящего Указа.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/181878/
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