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Экономика

За год цены на пшеницу выросли на 40 процентов

Цены на пшеницу в июле 2021 года в среднем по республике составили 29,15 сома и по сравнению с июлем прошлого года повысились на 8,2 сома, или на 39,3 процента. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

Отмечается, что выше среднереспубликанского уровня розничные цены на пшеницу за этот период сложились в городах Бишкеке (31,46 сома), Токтогуле (30,96 сома), Исфане (30,73 сома) и Узгене (30 сомов). Минимальные цены на нее зафиксированы в селе Чаек (18 сомов), в городах Караколе (20,87 сома) и Кара-Суу (23,59 сома).

В июле по сравнению с июнем розничные цены на пшеницу в республике повысились на 3,4 сома, или на 13,1 процента. Наибольший рост цен на пшеницу по сравнению с предыдущим месяцем зафиксирован в Токтогуле (на 47,1 процента) и Нарыне (на 43 процента).
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/202734/
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