2020-й стал испытанием на прочность для всего мира. Кыргызстан не стал исключением. Закрытые границы, карантин, а потом митинги и смена власти просто убили экономику Кыргызстана.

С марта ВВП страны снижалось, а после октябрьских событий падение стало стремительным.

Виной тому не только закрытые границы и коронавирус. Почти все горнорудные компании сейчас простаивают. Это сразу же сказалось на показателях экономики. Причем оценки экспертов таковы, что в ближайшие месяцы рассчитывать на рост экономики не стоит. В лучшем случае она выйдет на докризисный уровень в 2022 году.

Коронавирус спутал все планы

В начале года все выглядело оптимистично. По итогам марта в стране наблюдался рост ВВП в 1,5 процента. Хотя с начала года была закрыта граница с Китаем. Позже в республике ввели карантин из-за пандемии коронавируса.

Все это привело к тому, что по итогам первого полугодия 2020 года падение ВВП составило 5,3 процента.

Летом в стране резко выросло число заболевших коронавирусом и внебольничной пневмонией. Республика вновь оказалась к локдауне. Ситуация стабилизировалась только к августу, тогда же замедлилось и падение экономики.

Правительство Кыргызстана даже начало строить смелые планы, что удастся не просто выполнить минимальный план по сбору налогов, но и превысить его. Ведь к началу осени малый и средний бизнес начал активно работать. Но мечтам не суждено было сбыться.

Почти весь октябрь Бишкек сотрясали митинги, разборки вокруг должностей, а в регионах горнорудные предприятия пережили серию нападений. Эффект был мгновенным: падение ВВП резко ускорилось. По итогам 11 месяцев года экономика просела на рекордные 8,1 процента.

По итогам года ждать улучшений не стоит. Эксперты и мировые финансовые институты ожидают падения ВВП на 6-6,5 процента.

Как погубить горнорудку

Смена власти в Кыргызстане сопровождалась не только кадровой чехардой, но и масштабными выступлениям против инвесторов. Сильнее всего пострадали горнорудные компании.

Почти все месторождения, где добывали золото, закрыты третий месяц.

После 5 октября месторождениям Кыргызстана нанесли ущерб на сумму 1 миллиард 952 миллиона сомов. Всего по нападениям на горнодобывающие предприятия возбудили 46 дел, по 29 ведется досудебное производство. И вроде виновных ищут, но по факту государство просто бросило инвесторов и сотрудников компаний.

«По горнодобывающей отрасли убытки оцениваются в $20-25 миллионов, не считая упущенной выгоды и сокращения инвестиций. Мы предварительно подсчитали планы по сокращению инвестиций на 2021 год. Только по пяти-шести компаниям цифра выходит в $128 миллионов. Основная часть прямых иностранных инвестиций приходится на горнодобывающую промышленность, и любые негативные процессы в этой сфере дают мгновенный эффект на сокращение», — прокомментировал ситуацию исполнительный директор Международного делового совета Аскар Сыдыков.

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Это скромные подсчеты. Несмотря на все заверения в поддержке инвесторов, горнорудка по-прежнему стоит. Это серьезный сигнал для бизнеса. Крупные компании, которые работают долго и являются бюджетообразующими предприятиями страны, не будут вкладываться в развитие производства и начнут минимизировать расходы. Вероятен сценарий, что инвесторы не захотят рисковать дальше и уйдут из Кыргызстана. Тот же соседний Узбекистан сейчас активно привлекает инвесторов и создает им максимально комфортные условия работы с реальными гарантиями сохранности средств.

«Если власти Кыргызстана не перестанут потребительски относиться к проверенным партнерам, им на смену придут те, кто нанесет стране такой ущерб, который кыргызстанцы будут ощущать еще очень долго», — уверен российский эксперт Аждар Куртов.

Фискализация со скрипом

В экономическом плане 2020-й запомнился и тем, что в Кыргызстане заработали проекты по фискализации налоговых процедур. Назвать процесс легким язык не поворачивается: он идет со скрипом и бесконечными взаимными претензиями бизнеса и государства.

Тем не менее первые проекты, пусть и с переносом сроков внедрения, все же заработали. С 1 июля 2020 года внедрили электронные счета-фактуры, автоматизированную систему управления автозаправочной станцией, электронную товаротранспортную накладную.

Они уже принесли результаты. По данным ГНС, с момента запуска системы электронными счетами-фактурами пользуются 11 тысяч 683 предпринимателя, ими выписано 2 миллиона 814 тысяч 929 электронных счетов-фактур на 346 миллиардов 950,4 миллиона сомов.

На 16 декабря 2020 года в республике насчитали 1 тысячу 94 автозаправочные станции, из которых 1 тысяча 56 — действующие. На 898 установили автоматизированную систему управления АЗС.

С 1 июля нефтетрейдеры оформили 69 тысяч 415 электронных товаротранспортных накладных.

«Как результат, мы видим увеличение легальных объемов топлива. По импорту на сегодня учет превышает данные 2019 года», — отметил и. о. премьер-министра Артем Новиков.

Правда, без скандалов не обошлось. Конфликтом сразу нескольких ведомств закончилась попытка внедрения пилотной системы «Сводный пост». Она позволяет отслеживать передвижение товаров, перемещаемых через государственную границу Кыргызстана по странам Евразийского экономического союза.

Поездка и. о. премьера на КПП «Чалдовар» наделала много шума. Он раскритиковал чиновников за провал запуска системы «Сводный пост». Пограничная и Налоговая службы публично высказали свою версию того, почему на посту не было видеокамер. В итоге ряд чиновников получили выговоры, а и. о. главы кабмина пообещал, что система все-таки заработает, и отметил, что «Сводный пост» нужен именно Налоговой службе.

«Проведена большая работа по уточнению технического задания по работе системы «Сводный пост», механизмов взаимодействия. Программу дорабатывают с учетом реальной картины. Проект «Сводный пост» не запущен. Были недоработки со стороны Налоговой службы по синхронизации данных с Погранслужбой и департаментом весогабаритного контроля. Вся работа «Сводного поста» в первую очередь нужна Налоговой службе для учета товаров и транспорта», — заключил Артем Новиков.

Заработал ситуационный центр Гостаможенной службы.

Он оснащен необходимым оборудованием и программным обеспечением, что позволит в онлайн-режиме отслеживать перемещение товаров и грузов через пункты таможенного контроля. В нем работает кол-центр для консультаций граждан.

В ближайшее время должен заработать проект по виртуальным контрольно-кассовым машинам.

«Мы планируем, что за счет фискализации налоговых процедур в 2021 году увеличение налоговых доходов составит 25 миллиардов сомов», — заявил и. о. премьер-министра.

Чего ждать в 2021-м?

В Национальном банке Кыргызстана отметили, что экономическая активность в странах — торговых партнерах в 2021 году будет поддерживаться в том числе за счет расширения стимулирующих программ со стороны государства. Это вызовет рост внешнего спроса и поддержит восстановление экономики Кыргызстана.

В первой половине 2021 года ожидается сохранение отрицательного ВВП. Нацбанк

В целом по итогам 2021 года рост ВВП ожидают около 6,5 процента.

С таким прогнозом отчасти согласны и в Евразийском банке развития. Аналитик банка Айгуль Бердигулова отметила, что по мере стабилизации ситуации в мировой экономике, а также усиления деловой активности в ключевых странах — торговых партнерах (Россия, Казахстан, Китай) экономика Кыргызстана будет развиваться по траектории восстановительного роста.

Согласно базовому сценарию ЕАБР, ВВП Кыргызстана в 2021 году вырастет на 3,7 процента, в 2022 году — на 5,1 процента.

«Возобновление притока денежных переводов мигрантов позволит укрепить внутренний потребительский спрос. При этом снижение объемов производства золота на руднике «Кумтор» будет сдерживать динамику роста экономики», — подчеркнула Айгуль Бердигулова.