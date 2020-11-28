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Власть

Артем Новиков раскритиковал работу налоговой на КПП «Чалдовар»

Для обеспечения полноценного учета товаров необходимо создание единой информационной системы «Сводный пост». Об этом исполняющий обязанности премьер-министра первый вице-премьер-министр Артем Новиков заявил во время посещения контрольно-пропускного пункта «Чалдовар».

Он отметил, что неучтенный товар создает большие проблемы предпринимателям, работающим честно.

«На сегодня ключевой задачей правительства является создание единой налоговой, таможенной, пограничной и весогабаритной системы по единому учету товаров. Таким образом, мы сможем не только наладить учет налоговых поступлений в доходную часть бюджета, но и дать возможность входа на отечественный рынок крупным импортерам, обеспечив равную конкуренцию», — отметил Артем Новиков.

Осмотрев контрольно-пропускной пункт, глава правительства выразил недовольство работой некоторых служб.

«Мы убедились в том, что ни одна из тех мер, которые были подготовлены до этого времени, не работает. К примеру, Налоговой службе ставили конкретную задачу — внедрить с 15 ноября пилотную систему учета товаров. Однако оборудование даже не установлено. Вся техника находится в коробках. Это говорит о полном бездействии соответствующих служб. На сегодня у всех, кто осуществляет контроль за перемещением товаров, разные данные. Они не отражают реального количества проследовавших транспортных средств. При этом невозможно поднять данные за предыдущий день, так как нет четкого учета. Из-за сбоя в системе не отражаются реальные данные учета товаров, что создает коррупционные проявления и риски», — отметил он.

В пресс-службе кабмина добавили, что по поручению исполняющего обязанности премьер-министра в отношении лиц, не выполнивших поставленных задач, будут приняты соответствующие меры. «В ближайшие дни Артем Новиков вновь посетит контрольно-пропускной пункт, чтобы проверить работу новой системы», — отметили в правительстве.
Ссылка: https://24.kg/vlast/174819/
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