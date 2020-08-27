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Экономика

Кубатбек Боронов: Работа малого бизнеса восстановлена на 80 процентов

На сегодня работа малого бизнеса восстановилась на 80 процентов. Об этом сегодня на заседании совета по развитию бизнеса и инвестициям заявил премьер-министр Кубатбек Боронов.

По его словам, в январе-феврале выдали 95 тысяч патентов, но в марте их количество снизилось до 20 тысяч.

Сейчас показатель приблизился к 75 тысячам патентов.

«Налоговые поступления вышли на уровень показателей прошлого года. Экономика до сих пор испытывает негативное влияние, но мы надеемся выправить ситуацию», — заявил Кубатбек Боронов.

Он отметил, что рост доходов бюджета ожидался в 2020 году на уровне 9,8 процента, или 16,5 миллиарда сомов. Сбор налогов должен был увеличиться на 19 процентов, планировался рост экспорта и инвестиций.

«Но пандемия внесла коррективы. Из-за ЧП и ЧС экономическая активность замедлилась более чем на 80 процентов, малый и средний бизнес почти не работали. Сфера услуг оказалась в самом тяжелом положении. Особенно туризм и отельный бизнес», — отметил глава кабмина.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/163437/
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