В следующем году Кыргызстан может не получить более $128 миллионов инвестиций

По предварительным подсчетам Международного делового совета, недополученные инвестиции в Кыргызстан составят более $128 миллионов. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил исполнительный директор Международного делового совета Аскар Сыдыков.

По его словам, год определенно был очень сложным, и до сих пор ситуация остается напряженной. С самого начала года из-за пандемии пострадали отрасли услуг — туризм, обслуживающая сфера, торговля, строительство, промышленность. И потом, после ухудшения ситуации по коронавирусу, бизнес не смог восстановиться и начать работу в полную силу.

«После событий в октябре ситуация еще более обострилась. Предприятия испытывают давление со стороны контролирующих органов. По горнодобывающей отрасли убытки оцениваются в $20-25 миллионов, не считая упущенной выгоды и сокращения инвестиций. Мы предварительно подсчитали планы по сокращению инвестиций на 2021 год. Только по пяти-шести компаниям цифра выходит в $128 миллионов. Это планы инвесторов в связи с пандемией и в основном с политическим кризисом. Основная часть прямых иностранных инвестиций приходится на горнодобывающую промышленность, и любые процессы в этой сфере дают мгновенный эффект на сокращение деятельности и инвестиций», — подчеркнул Аскар Сыдыков.