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Экономика

За неделю доллар в Кыргызстане подорожал на три сома

За последнюю неделю курс доллара в Кыргызстане вырос почти на три сома и достиг 81 сома.

Сегодня коммерческие банки страны покупают доллар по 80,01-80,4 сома, а продают по 80,9-81,1 сома. Номинальный курс Национального банка установлен на отметке 80,2015 сома.

Вместе с долларом немного подрос и российский рубль. Сегодня его покупают по 1,01-1,03 сома, а продают по 1,06-1,1 сома. Еще неделю назад российскую валюту покупали не дороже 0,9 сома.

Номинальный курс — 1,0318 сома (рост на 1,28 процента).

Напомним, вечером 19 марта курс доллара США к сому вырос сразу на 12 сомов — с 73 до 85 сомов. Это вынудило Национальный банк провести интервенцию, продав на рынке $3,7 миллиона. Но на следующий день курс опустился до 78 сомов и держался на отметке до 24 марта. Затем он снова начал расти.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/148458/
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