Ограничение на переводы мигрантов. ЕЭК запросит информацию у Центробанка России

Евразийская экономическая комиссия обратится к Центральному банку России с просьбой проработать вопрос о введенных ограничениях на объемы денежных переводов. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства Кыргызстана.

По его данным, в Ереване (Армения) состоялось очередное заседание совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Один из вопросов — имеющиеся на рынке Евразийского экономического союза (ЕАЭС) препятствия.

На сегодня в ЕАЭС выявили 56 барьеров на внутреннем рынке и устранили 37, восемь из которых выявили с начала 2019-го.

«На заседании председатель коллегии ЕЭК Тигран Саркисян озвучил вопрос, связанный с введением российской стороной лимита в 100 тысяч рублей в месяц для отправки денег в Кыргызстан. Он отметил, что президент КР Сооронбай Жээнбеков поднял данный вопрос на встрече в Бишкеке 27 сентября этого года. В итоге решено просить Центробанк РФ проработать вопрос совместно с ЕЭК и представить информацию к очередному Евразийскому межправительственному совету, который пройдет 25 октября», — говорится в сообщении.

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Напомним, на открытии форума «Евразийская неделя» премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев заявил, что введенный лимит на денежные переводы является нарушением норм договора о ЕАЭС. Вице-премьер-министр Жениш Разаков в беседе с журналистами назвал подобную меру барьером. Однако член коллегии (министр) ЕЭК по торговле Вероника Никишина считает введенные ограничения препятствием, возникшим из-за недоинтеграции.