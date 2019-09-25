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Экономика

Ограничение в переводах. Кыргызстан поднимет вопрос на уровне президентов ЕАЭС

«Я думаю, что мы поднимем вопрос о введенных ограничениях на объемы денежных переводов на заседании Высшего евразийского экономического совета», — заявил сегодня журналистам вице-премьер-министр Кыргызстана Жениш Разаков.

По его словам, ограничение в объемах денежных переводов — это барьер, потому что одним из основных принципов ЕАЭС является свободное перемещение капитала. Вопрос Кыргызстан поднимал на Евразийском межправительственном совете. Глава кабмина Мухаммедкалый Абылгазиев озвучивал проблему.

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«Российская сторона обещала изучить вопрос и привести в соответствие. РФ руководствуется своими доводами и законами. Проблема возникла недавно. Мы ее вынесем на рассмотрение Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Она должна в первую очередь отреагировать на проблему и своим решением, я пока не знаю каким, внести ясность в проблему. Есть информация, что ее уже рассматривают», — отметил Жениш Разаков.

Сегодня на открытии форума «Евразийская неделя» премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев назвал нарушением договора о ЕАЭС введенные ограничения на переводы. Кроме того, он раскритиковал ЕЭК за то, что ее голоса не слышно в обсуждении этой проблемы.
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