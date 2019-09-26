«Введенные Россией ограничения на объемы денежных переводов нельзя назвать барьерами ЕАЭС. Это так называемая недоинтеграция», — заявила сегодня журналистам член коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии Вероника Никишина.
По ее словам, комиссия в последние годы активно работает над устранением препятствий, возникающих на пути товаров, услуг и капитала в ЕАЭС. Есть договор о создании союза, где прописаны пути решения возникающих проблем. Однако стоит четко разделять барьеры и препятствия, отметила министр.
Она напомнила, что при наличии реальных барьеров ЕЭК реагирует быстро. Комиссия дает предписание его устранить в определенные сроки. Сложнее, когда формально государство не нарушило договор о ЕАЭС, но у других возникают сложности. В этом случае ЕЭК принимает срочные меры по уточнению правовой базы.
Напомним, накануне на открытии форума «Евразийская неделя» премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев заявил, что ограничение в объемах переводов — нарушение норм договора о ЕАЭС. Вице-премьер-министр Жениш Разаков в беседе с журналистами отметил, что Кыргызстан может вынести этот вопрос на рассмотрение глав ЕАЭС.