«Введенные Россией ограничения на объемы денежных переводов нельзя назвать барьерами ЕАЭС. Это так называемая недоинтеграция», — заявила сегодня журналистам член коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии Вероника Никишина.

По ее словам, комиссия в последние годы активно работает над устранением препятствий, возникающих на пути товаров, услуг и капитала в ЕАЭС. Есть договор о создании союза, где прописаны пути решения возникающих проблем. Однако стоит четко разделять барьеры и препятствия, отметила министр.

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«Барьерами мы называем препятствия, которые влобовую нарушают договор. Но есть большое количество препятствий, которые создаются потому, что далеко не все в ЕАЭС четко и понятно. Это недоинтеграция. Вроде стороны договорились о регулировании, но при этом страны оставили «серые зоны», так как побоялись потерять суверенитет или что-то еще», — отметила Вероника Никишина.

Она напомнила, что при наличии реальных барьеров ЕЭК реагирует быстро. Комиссия дает предписание его устранить в определенные сроки. Сложнее, когда формально государство не нарушило договор о ЕАЭС, но у других возникают сложности. В этом случае ЕЭК принимает срочные меры по уточнению правовой базы.

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«ЕЭК обозначает дорожную карту по устранению ограничений и просит правительство решить проблему. Мы можем докладывать лидерам стран упорядочить то, что не позволяет обеспечить свободу перемещения для бизнеса. Ограничение денежных переводов не барьер, а пример недоинтеграции. Надо это понимать и четко разделять два понятия. Еще лучше излишне не обижаться на принятие мер страной. Надо смелее устранять правовые лагуны в законодательстве, которые создают реальные препятствия. Пока мы не сделаем единые интеграционные нормы права, бизнес будет сталкиваться с такими проблемами», — уверена Вероника Никишина.

Напомним, накануне на открытии форума «Евразийская неделя» премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев заявил, что ограничение в объемах переводов — нарушение норм договора о ЕАЭС. Вице-премьер-министр Жениш Разаков в беседе с журналистами отметил, что Кыргызстан может вынести этот вопрос на рассмотрение глав ЕАЭС.