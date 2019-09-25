12:39
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Мухаммедкалый Абылгазиев: Ограничение в переводах — нарушение договора о ЕАЭС

Премьер-министр Кыргызстана считает, что введенные Россией ограничения на объемы денежных переводов нарушают нормы ЕАЭС. Об этом сегодня на форуме «Евразийская неделя» заявил Мухаммедкалый Абылгазиев.

По его словам, обеспечение прав и гарантий трудовых мигрантов, а также свободное передвижение капитала являются наиболее актуальными по своей социально-экономической значимости. Глава кабмина уверен, что мигранты в странах ЕАЭС должны пользоваться всеми правами наравне с гражданами этой республики.

«Это должно стать главной целью ЕАЭС. Пенсионный вопрос, медицинское страхование, признание водительских удостоверений, дипломов — все это должно решаться в пользу простых граждан ЕАЭС», — напомнил Мухаммедкалый Абылгазиев.

«Сегодня трудовые мигранты, работающие в РФ, ограничены в переводах заработанных средств на родину. Если для кыргызстанцев сумма ограничения составляет 100 тысяч рублей, то для граждан Казахстана — 150 тысяч, а для граждан Армении — 1 миллион. Эти меры противоречат нормам союза, в частности, статьи 98 договора о ЕАЭС. Считаю, что мигрант каждого государства должен свободно отправлять заработанные средства на родину, это вопрос жизни и благополучия для их семей», — заключил он.
Ссылка:
просмотров: 340
Версия для печати
Материалы по теме
Мухаммедкалый Абылгазиев: Защищая внутренний рынок, мы должны думать о всем ЕАЭС
Мухаммедкалый Абылгазиев о ЕАЭС: Это конкурентоспособное объединение
Как вернуть Бишкеку славу зеленого города. Премьер-министр посадил дерево
Европейский банк реконструкции и развития вложил в Кыргызстан $730 миллионов
Президент встретился с премьер-министром. Поговорили о развитии Кыргызстана
Драка возле супермаркета. Премьер-министр потребовал принять меры
Премьер-министр Кыргызстана упрекнул полпредов в оторванности от населения
Мухаммедкалый Абылгазиев посетит с рабочей поездкой Джалал-Абадскую область
Абылгазиев призывает «поддержать порядочных и компетентных сотрудников таможни»
В интересах горожан. Зачем премьер вмешался в решение вопроса о школе «Газпром»
Популярные новости
Члены партии &laquo;Кыргызстан&raquo; переизбрали лидера Члены партии «Кыргызстан» переизбрали лидера
Бакыт Торобаев: Пусть Ширин Айтматова сначала посмотрит на&nbsp;музей своего отца Бакыт Торобаев: Пусть Ширин Айтматова сначала посмотрит на музей своего отца
Милиция выглядит нелицеприятно. Депутаты возмущены действиями главы МВД Милиция выглядит нелицеприятно. Депутаты возмущены действиями главы МВД
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;16-20 сентября Кыргызстан: кадровые перестановки за 16-20 сентября
Бизнес
КИТ-2019. Приложение &laquo;Мой О!&raquo;&nbsp;&mdash; новый уровень мобильности КИТ-2019. Приложение «Мой О!» — новый уровень мобильности
MegaCom поздравил видных кыргызоведов с&nbsp;Днем государственного языка MegaCom поздравил видных кыргызоведов с Днем государственного языка
Грандиозное обновление сети магазинов &laquo;Народный&raquo; Грандиозное обновление сети магазинов «Народный»
MegaCom запустил тарифную опцию &laquo;Социальная&raquo; специально для пенсионеров и&nbsp;ЛОВЗ MegaCom запустил тарифную опцию «Социальная» специально для пенсионеров и ЛОВЗ