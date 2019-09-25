Премьер-министр Кыргызстана считает, что введенные Россией ограничения на объемы денежных переводов нарушают нормы ЕАЭС. Об этом сегодня на форуме «Евразийская неделя» заявил Мухаммедкалый Абылгазиев.

По его словам, обеспечение прав и гарантий трудовых мигрантов, а также свободное передвижение капитала являются наиболее актуальными по своей социально-экономической значимости. Глава кабмина уверен, что мигранты в странах ЕАЭС должны пользоваться всеми правами наравне с гражданами этой республики.



«Это должно стать главной целью ЕАЭС. Пенсионный вопрос, медицинское страхование, признание водительских удостоверений, дипломов — все это должно решаться в пользу простых граждан ЕАЭС», — напомнил Мухаммедкалый Абылгазиев.

«Сегодня трудовые мигранты, работающие в РФ, ограничены в переводах заработанных средств на родину. Если для кыргызстанцев сумма ограничения составляет 100 тысяч рублей, то для граждан Казахстана — 150 тысяч, а для граждан Армении — 1 миллион. Эти меры противоречат нормам союза, в частности, статьи 98 договора о ЕАЭС. Считаю, что мигрант каждого государства должен свободно отправлять заработанные средства на родину, это вопрос жизни и благополучия для их семей», — заключил он.