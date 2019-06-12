Проблемы с «Мобильником» и QIWI. Нацбанк решил изменить сразу три документа

Национальный банк Кыргызстана после проблем с платежными операторами «Мобильник» и QIWI ужесточает требования к платежным организациям. Для этого вносят изменения сразу в три постановления правления НБ КР.

На общественное обсуждение вынесены поправки в проекты постановлений правления Национального банка «Об утверждении инструкции о проведении инспекторских проверок операторов платежных систем и платежных организаций» и «Об утверждении положения об электронных деньгах в Кыргызской Республике».

НБ КР предложил и новую редакцию постановления об утверждении положения о лицензировании деятельности операторов платежных систем и платежных организаций.

Поправки разработали для обеспечения операторами платежных систем и платежными организациями бесперебойной работы, своевременных взаиморасчетов и недопущения возникновения финансовых обязательств перед держателями электронных кошельков, потребителями платежных услуг/агентами/поставщиками товаров/услуг.

Кроме того, изменения вносят для регулирования вопросов, касающихся алгоритма проведения инспекторских проверок при нештатных ситуациях, усиления требований в отношении должностных лиц, получения сведений об учредителях/акционерах и повышения уставного капитала в зависимости от критериев для определения значимости платежных систем.

Отметим, что еще до вынесения документов на общественное обсуждение Нацбанк обсуждал готовящиеся поправки как с действующими операторами платежных систем, так и с операторами мобильной связи.

В середине мая НБ КР отозвал лицензии ОсОО MOBILNIK («Мобильник») и приостановил действие лицензий QIWI. В конце января начались сбои в работе терминалов ОсОО «Мобильник». От его услуг отказался ряд крупных компаний. НБ КР приостановил лицензии «Мобильника».

Кроме того, Национальный банк с 1 февраля по 7 марта 2019 года провел инспекторскую проверку работы ОсОО «Объединенная система моментальных платежей» — платежный оператор QIWI. С 1 марта 2019-го в связи с нарушением требований нормативных правовых актов Национального банка ОсОО «ОСМП» предписано приостановить прием платежей и расчеты в пользу третьих лиц.