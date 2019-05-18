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Экономика

Нацбанк приостановил действие лицензий QIWI

Национальный банк приостановил действие лицензий общества с ограниченной ответственностью «Объединенная система моментальных платежей» (торговая марка QIWI). Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка.

По ее данным, такое решение принято из-за неисполнения предписаний Национального банка. При этом временное приостановление лицензий не освобождает ОсОО «Объединенная система моментальных платежей» от исполнения своих обязательств.

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«Национальный банк в рамках полномочий принимает необходимые меры к минимизации рисков для платежной системы Кыргызстана и защиты прав потребителей финансовых услуг», — заключили в Нацбанке.

Отметим, накануне стало известно, что Национальный банк отозвал лицензии еще одного платежного оператора — ОсОО «Мобильник» за неисполнение требований регулятора.

Напомним, Национальный банк с 1 февраля по 7 марта 2019 года провел инспекторскую проверку работы ОсОО «Объединенная система моментальных платежей» — платежный оператор QIWI. С 1 марта 2019-го в связи с нарушением требований нормативных правовых актов Национального банка ОсОО «ОСМП» предписано приостановить прием платежей и расчеты в пользу третьих лиц. Это требование действует до сих пор.
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