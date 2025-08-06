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Бизнес

Pay,Da! — покупайте сейчас, платите частями

«Оптима Банк» запустил беспроцентную рассрочку до 50 тысяч сомов на любые покупки в широкой сети партнеров.

Оформляйте Pay,Da! в приложении Optima24 и оплачивайте покупки в три равных платежа — без переплат и процентов.

Почему это удобно:

  • 0 процентов комиссии;
  • лимит до 50 тысяч сомов — за 1 минуту в Optima24;
  • оплата через OptimaQR у партнеров банка;
  • выбор даты списания ежемесячного платежа;
  • возможность досрочного погашения.

Как это работает:

1. Установите приложение Optima24 (App Store / Google Play) и оформите Pay,Da!
2. Совершите покупку у партнера — отсканируйте OptimaQR.
3. Выберите способ «Оплатить с Pay,Da!».
4. Подтвердите покупку в приложении и покажите чек продавцу.

Актуальный список партнеров можно найти на сайте «Оптима Банка» и в приложении Optima24 в разделе «Сервисы».
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/338601/
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