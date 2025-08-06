«Оптима Банк» запустил беспроцентную рассрочку до 50 тысяч сомов на любые покупки в широкой сети партнеров.
Оформляйте Pay,Da! в приложении Optima24 и оплачивайте покупки в три равных платежа — без переплат и процентов.
Почему это удобно:
- 0 процентов комиссии;
- лимит до 50 тысяч сомов — за 1 минуту в Optima24;
- оплата через OptimaQR у партнеров банка;
- выбор даты списания ежемесячного платежа;
- возможность досрочного погашения.
Как это работает:
1. Установите приложение Optima24 (App Store / Google Play) и оформите Pay,Da!
2. Совершите покупку у партнера — отсканируйте OptimaQR.
3. Выберите способ «Оплатить с Pay,Da!».
4. Подтвердите покупку в приложении и покажите чек продавцу.
Актуальный список партнеров можно найти на сайте «Оптима Банка» и в приложении Optima24 в разделе «Сервисы».