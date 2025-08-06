«Оптима Банк» запустил беспроцентную рассрочку до 50 тысяч сомов на любые покупки в широкой сети партнеров.

Оформляйте Pay,Da! в приложении Optima24 и оплачивайте покупки в три равных платежа — без переплат и процентов.

Почему это удобно:

0 процентов комиссии;

лимит до 50 тысяч сомов — за 1 минуту в Optima24;

оплата через OptimaQR у партнеров банка;

выбор даты списания ежемесячного платежа;

возможность досрочного погашения.

Как это работает:

1. Установите приложение Optima24 (App Store / Google Play) и оформите Pay,Da!

2. Совершите покупку у партнера — отсканируйте OptimaQR.

3. Выберите способ «Оплатить с Pay,Da!».

4. Подтвердите покупку в приложении и покажите чек продавцу.

Актуальный список партнеров можно найти на сайте «Оптима Банка» и в приложении Optima24 в разделе «Сервисы».